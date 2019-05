Bartomeu: "El cuarto gol no tiene explicación"

El análisis de la derrota

"Otro palo. El año pasado ya tuvimos uno así contra la Roma. Me sabe muy mal por los aficionados que han venido hasta aquí".

A pensar en la Copa del Rey

"Ya habrá tiempo para reflexionar. Tenemos una final de la Copa del Rey en unas semanas. Este partido es muy difícil de explicar, pero ya lo hablaremos internamente".

Sin explicación al cuarto gol

"No, la verdad es que no. Había un cierto despiste, no lo sé, no he hablado con el entrenador ni con los jugadores, pero no hay explicación. De nuevo una noche nefasta".

Sin valoraciones en caliente

"Estamos todos muy calientes. Hay que levantar al equipo porque hay una final de la Copa del Rey y hay que intentar llegar con todos los ánimos posibles".

A levantarse

"Tiene que recuperarse anímicamente. Hay una afición detrás y habrá días para prepararlo. Mañana habrá que revisar lo que ha pasado en Anfield".

¿Fue un error repetir el once de la ida?

"Es fácil decirlo ahora. Los técnicos consideran una alineación, hay unos jugadores que están mejor y deciden ponerlos".