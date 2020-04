Bartra recordó con Casillas el ‘sprint’ de Bale en Copa del Rey: “Fue duro de cojones, pasé de la gloria a la mierda en minutos"

Bartra y Casillas aprovecharon el confinamiento por coronavirus para realizar una videollamada y recordar, entre otras cuestiones, aquel impactante sprint que decidió la Copa del Rey ese 2014 y en el que el del Betis no pudo hacer nada por frenar al galés.

"He visto los recordatorios, pero no te voy a sacar ningún tema porque lo poco agrada y lo mucho cansa. La broma ya está bien y dio muchas vueltas. Tú tienes unas características y Gareth otras, es una final y una jugada en los minutos finales", comenzó Casillas.

Sin embargo, Bartra no se escondió y valoró sin complejos como fue el momento. "Para mí fue duro de cojones, yo era un niño que subía de las inferiores y jugaba por primera vez contra el Real Madrid. Encima le metía un gol a Iker Casillas y pasé de la gloria a la mierda en minutos. Fue durísimo" confesó.

"Me gusta hablarlo porque desde entonces no lo he hecho y recuerdo que tras el partido viniste y me diste ánimo. Me di cuenta de que Casillas era buena gente", reveló Bartra. "Con todo lo que había ganado vino a abrazar a un pipiolo y me dio fuerzas", añadió.

La jugada, en la que Bale se fue por velocidad por la banda a cinco minutos del final, y en la que bien Bartra pudo haberle frenado por una falta, también fue valorada por Casillas.

"De errores se aprende, pero esa jugada no la veo un error, es más mérito de Gareth. Cualquier otro jugador habría dado por perdida esa bola o se habría tirado al suelo y pedido falta porque no le dejabas correr. Él apostó por seguir. Es mérito de su capacidad", afirmó Casillas.

Así mismo, Bartra también reveló una curiosa anécdota de aquella final de Copa del Rey. Esta vez, el protagonista fue el colegiado de aquella cita.

"Me acababan de meter el gol, estaba en el césped destrozado y escucho 'venga Bartra levanta que eres una máquina, levanta" y cuando me giré vi que era Mateu el que me lo decía”, relató el actual central del Betis.