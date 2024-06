Barnábas Varga sufre una conmoción cerebral y la fractura de "varios huesos de la cara" tras un terrible golpe en el Escocia - Hungría

La tragedia sobrevoló anoche el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart durante el partido entre Escocia y Hungría. Corría el minuto 68 cuando Varga Barnábas, delantero de la selección húngara, era golpeado por el portero escocés Angus Gunn en una acción fortuita. El futbolista magiar salió muy malparado del golpe y durante varios minutos fue atendido inconsciente sobre el césped.

Tras ser estabilizado, Barnábas Varga era sacado del césped entre los aplausos del público del Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. El parte médico del delantero magiar habla a las claras del terrorífico golpe que se llevó: conmoción cerebral y varios huesos de la cara rotos. Tendrá que ser operado y se pierde lo que queda de Eurocopa.

El comunicado de la Federación de Fútbol de Hungría confirma que el delantero está "estable" y que "tiene más probabilidades de pasar por el quirófano" y que pasará la noche en el centro hospitalario.

"Varios huesos de la cara de Barnabás Varga se rompieron durante el choque durante el partido y también sufrió una conmoción cerebral. El delantero @Fradi_HU tiene más probabilidades de pasar por el quirófano. Pasa la noche en el hospital de Stuttgart. ¡Todo el equipo lo apoya!", reza el comunicado de la Federación de Fútbol de Hungría.

Marco Rossi: "La vida de Barnabás Varga no corre peligro"

Marco Rossi, selección de Hungría, confirmaba en la sala de prensa que Barnábas Varga será operado pero que su vida no corría peligro.

"La vida de Barnabás Varga no corre peligro. Será operado tras una fractura en la cara y no estará disponible durante el resto de la Eurocopa 2024, aclaraba el seleccionador húngaro.

El terrible choque ocurrió en el minuto 68 del Escocia 0-1 Hungría. El delantero magiar caía fulminado por la violencia del impacto con Gunn y rápidamente sus compañeros pedían el ingreso de los servicios médicos al terreno de juego. Como ya ocurrió con Christian Eriksen en la última Eurocopa, Varga era colocado de lado antes de ser revisado por los médicos, con dos lonas a los lados para preservar la intimidad del jugador.

Tras cinco agónicos minutos, el jugador era subido a una camilla para ser trasladado de forma urgente a un hospital de Stuttgart.

"Lo más importante es que 'Barni' está bien. No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado", explicó Marco Rossi.

"Fue un momento muy terrible verlo así. Afortunadamente está mucho mejor. Probablemente le harán una cirugía menor, pero está estable, así que estamos presionando para que vuelva con nosotros lo antes posible", expresó, por su parte, Roland Sallai, su compañero en la selección húngara y designado mejor jugador del triunfo por 0-1 contra Escocia que mantiene las posibilidades de clasificación de su selección.

"Dedicamos la victoria a Barni. Esperamos que esté bien", expresó nada más terminar el partido.

También desde la selección francesa, con una foto con una camiseta del número '19' húngaro y el texto "grandes pensamientos" para Varga; Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y del equipo galo, con un emoticono de corazón en su cuenta en 'X'; o Alemania, con un expresivo '¡recupérate pronto, Barnabás!' transmitieron su apoyo al atacante de Hungría.

