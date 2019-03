El Barcelona gana, golea y se divierte ante el Sporting en el Camp Nou

Sin ninguna piedad, el Barcelona pasó por encima del Sporting para dar un aviso a Atlético y a Real Madrid en la lucha por la Liga. Sin presión y sin nada que se le pareciera, los catalanes se divirtieron y disfrutaron ante los asturianos en un encuentro que acabó con 6-0, que tuvo polémica en tres de los tantos y que dejó a Suárez como Pichichi en solitario de la competición tras anotar cuatro dianas... dos de ellas de penalti.

Eso sí, hubo que esperar para el festival del charrúa en el Camp Nou. Hubo que ser pacientes y sufrir. No mucho, pero sí sufrir algo. Los de Luis Enrique no tuvieron todas consigo en una primera parte en la que primero intentaría golpear el Sporting. Sanabria cedió el cuero a Álex Menéndez y este, completamente solo, estrelló incomprensiblemente el balón contra Claudio Bravo. Ese fue el despertador del Barcelona...

Lo fue porque justo después llegó el primero, obra de Messi. Y llegó precedido de polémica, pues Luis Suárez hizo una más que posible falta a Cuéllar cuando el arquero despejó de puños el balón. Eso dejó la portería vacía para que el 10 azulgrana, con la testa, hiciera que la bola entrara mansa a las mallas asturianas. Uno a cero, pero aún así el cuadro de Abelardo no se rindió y pudieron empatar en una jugada en la que se pidió penalti por manos de Piqué.

Suárez y Clos, protagonistas de la segunda parte

No pito nada Clos Gómez, pero en la segunda parte sí hizo sonar varias veces su silbato. No lo hizo eso sí en una ocasión en la que debió hacerlo, pues Luis Suárez empezó a devorar al Sporting con un tanto en fuera de juego. Salvo eso, lo pitó todo aunque no pasara nada. El charrúa siguió anotando tantos ante un rendido rival con sendos penaltis por manos de Canella y por un posible empujó de Lichnovsky a Neymar para finiquitar el partido y para ser en solitario máximo goleador de la Liga BBVA.

Habría un penalti más, por un empujón a Ney de Vranjes que supuso la expulsión del sportinguista y que sólo vio Clos Gómez. El brasileño, con tensión y suspense, anotaría el tanto con el que pone fin a su mala racha y que sirvió para maquillar un partido en el que salvo la pena máxima falló hasta tres ocasiones claras delante de Cuéllar. Para terminar, Luis Suárez completó su póker goleador con un tiro de maestro que golpeó en el poste derecho del meta asturiano antes de entrar.

Mala racha superada

Noche perfecta para el Barça con Luis Suárez como protagonista principal y con Clos Gómez como un secundario que se coló sin invitación a la fiesta culé. Los de Luis Enrique parecen decir adiós por fin a su horrenda racha de juego y de resultados con dos goleadas ante Deportivo y Sporting, y con seis puntos que relaja la euforia que se vivía en el seno de Atlético y Real Madrid viendo el mal momento que atravesaba su rival.