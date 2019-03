Suárez y Neymar mantienen el ritmo de un Barcelona que no da tregua

LIGA BBVA JORNADA 13 | FC BARCELONA 4-0 REAL SOCIEDAD

El brasileño, autor de dos goles ante la Real Sociedad, abrió el marcador tras aprovechar un buen pase de Alves y Suárez amplió distancias antes del descanso con una certera volea. Messi cerró el marcador en la recta final. El líder no da tregua y, al ritmo de la MSN, la fiesta no cesa en el Camp Nou. El FC Barcelona obliga a sus perseguidores a no fallar.