El Barcelona fija como intransferible a Mascherano

LOS AZULGRANAS NO QUIEREN NEGOCIAR SU TRASPASO

El Barça se ha movido rápido acerca de los rumores de una posible salida de Javier Macherano. Un portavoz del club azulgrana ha confirmado que desde Can Barça no están dispuestos a negociar el traspaso del jugador argentino y abogan que si algún club está interesado en él, que paguen la cláusula de rescisión fijada en 100 millones. La Juventus y el Arsenal, los equipos que suenan con más fuerza para el futuro de Mascherano. En la prensa catalana, sostienen que el 'Jefecito' tiene dudas sobre si continuar o no en Barcelona y reflejan su deseo de volver a jugar de '5'.