El Barça inicia una campaña en defensa de Messi bajo el hashtag #TodosSomosLeoMessi

SENTENCIADO A 21 MESES DE CÁRCEL POR EVASIÓN FISCAL

El Barcelona ha iniciado una campaña en favor de Lionel Messi, sentenciado por un juez a 21 meses de cárcel por defraudar más de 4 millones de euros, en la que insta a sus seguidores a mostrar su apoyo al argentino en las redes sociales. Bajo el hashtag #TodosSomosLeoMessi, la entidad culé quiere mostrar al jugador que no está solo. No todos los mensajes que llevan dicho hashtag son de apoyo, pues no son pocos los que han expresado su descontento con esta iniciativa.