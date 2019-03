Balotelli: "Voy a ser Balón de Oro"

Mario Balotelli quiere volver a ser una superestrella a nivel mundial. El italiano, que la pasada temporada jugó en el Milan cedido por el Liverpool, tiene la clave para poner su nombre en el olimpo del fútbol y para que el Balón de Oro forme parte de su colección de trofeos personales. En una entrevista al 'Corriere della Sera', el punta reconoce sus fallos y dice tener la respuesta para solucionarlos.

"Del 1 al 10, en mis últimas temporadas me paré en el 5. Pero poco a poco llegaré al 10. Quiero llegar al 10. Me voy a convertir en un Balón de Oro. Eso parece que hace reír, pero aún no he hecho todo lo que tenía que hacer para ser el mejor. Me he dado cuenta y aún no es tarde", comenta.

Balotelli reconoce que no le gusta haberse quedado fuera de la lista de Conte para la Eurocopa, pero admite que es "justo": "El Balotelli de hoy no puede ir a la selección, pero al auténtico Balotelli cualquier entrenador le va a convocar".

Habrá que ver si Ventura, próximo seleccionador de la 'Azzurra', se lleva a Balotelli y si Mario recupera su mejor nivel. De momento, en las últimas temporadas el punta ha viajado de un equipo a otro sin asentarse en ninguno y sin demostrar esa versión de sus comienzos.