Bale, sobre el Clásico: "Me siento fuerte, en forma y listo para la batalla"

El futbolista galés del Real Madrid, Gareth Bale, asegura que se siente "fuerte y en forma" para afrontar el Clásico de este sábado ante el FC Barcelona, un partido donde sabe que existe "una rivalidad increíble" que provoca que haya aún más "presión".

"He estado fuera por lesión durante seis semanas y no he tenido la oportunidad de jugar mucho esta temporada, desde luego no tanto como me hubiera gustado, pero me siento fuerte, en forma y listo para la batalla", comenta Bale en una entrevista recoge Europa Press.

El de Cardiff reconoce que el club madridista y el azulgrana son "los dos equipos más grandes de España". "La rivalidad es inmensa, ha estado ahí durante muchos años y siempre competimos por los títulos de Liga, 'Champions' y demás campeonatos. Es una rivalidad increíble y eso añade presión en el terreno de juego y hace que los partidos sean tan emocionantes", advierte.

Para el partido, el internacional espera ayudar con su "velocidad y potencia", virtudes que en su opinión les hacen "temible ante los defensas" y le dan "siempre un plus" a su equipo, aunque su principal objetivo es seguir intentando "dar lo mejor" de sí mismo, "trabajar duro y hacer ganar al equipo".

"Hasta ahora hemos estado en buena forma y solo hemos perdido un partido, aunque creo que tenemos margen de mejora. Podemos hacerlo aún mejor, jugar mejor, y espero que a medida que avance la temporada continuemos mejorando nuestro estado de forma y eso nos lleve a ganar la Liga", prosigue Bale sobre cómo afronta el partido un Real Madrid que viene de perder su primer partido ante el Sevilla y está a tres puntos del Barça.

Sobre el conjunto de Luis Enrique, el galés cree que apostará por "su juego de siempre". "No cambian por nadie, al igual que nosotros", confiesa, mostrándose "seguro" de que se verá "un partido ofensivo por parte de ambos equipos" y donde ganará "el que marque muchos goles". "Será un partido igualado, siempre difícil, y espero que podamos marcar mas goles que ellos", añade.

Finalmente, el extremo madridista recuerda el gol que dio la victoria hace dos años en la final de la Copa del Rey ante el equipo catalán. "Está entre mis goles favoritos de mi carrera, pero he marcado otros bonitos y seguro que es uno de los que se quedará grabado en mi memoria por mucho tiempo", indica.