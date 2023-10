El Ayuntamiento de Getafe se plantea cambiar el nombre del Coliseum Alfonso Pérez tras sus polémicas palabras

Las palabras del exjugador de la Selección, Alfonso Pérez, sobre la Selección Femenina y las peticiones de las jugadoras de querer equipararse al sueldo de sus iguales ya están teniendo sus primeras repercusiones en la ciudad de Getafe, dónde el estadio del equipo de LaLiga lleva su nombre.

"Sus ideas no caben en nuestra ciudad"

La alcaldesa del municipio madrileño, Sara Hernández, ha querido salir a la palestra para abrir la posibilidad de que se cambia el nombre al Coliseum: "Ya nos hemos puesto en contacto con el Getafe CF y la afición del Getafe CF para tomar cuantas medidas sean necesarias en favor de la igualdad en nuestra ciudad. Uno de los deportistas más laureados de la ciudad traslada unas ideas que no caben en la ciudad de Getafe", comienza diciendo la edil de Getafe.

"Me entristece que hable de las que jugadoras no se tienen que quejar"

Sara Hernández también apuntilla que "en Getafe fomentamos los valores del deporte, igualdad, respeto y solidaridad. Me entristece que hable de que las jugadoras no se tienen que quejar de como está el mundo del fútbol. Ha habido agresiones sexuales, han denunciado actitudes machistas. Han reivindicado unas condiciones mínimas laborales y he echado de menos que deportistas como Alfonso Pérez hubieran salido públicamente, no solo para denunciar, si no para apoyar a sus compañeras", ha concluido.

Pérez: "Las jugadoras tienen que saber dónde están y lo que generan"

El ex del Madrid y del Barcelona aseguró en una entrevista a 'El Mundo' que las mujeres no se pueden equiparar a los hombres en cuando al salario: "Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre"

Alfonso Pérez admitió que él piensa que "no se puede equiparar para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno", explicaba.

"A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno"

Por otra parte, también fue polémica su declaración sobre los jugadores que representan a España en la Selección (se le preguntó sobre Guardiola): "Yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima de todo"