Alfonso Pérez: "¿Los sueldos? Las mujeres no se pueden equiparar con un futbolista hombre"

Alfonso Pérez, exjugador del Real Madrid, Barcelona y la Selección Española, ha concedido una entrevista a 'El Mundo' en la que hablado, entre otras cosas, de la polémica de las últimas semanas en la Selección Femenina de Fútbol y del 'caso Negreira' que afecta al FC Barcelona.

El getafense ha sido claro en su postura en relación a la petición de las futbolistas de cobrar lo mismo que los hombres.

"Todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática"

"Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas. Pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno", empezó diciendo.

"A muchas les gustaría cobrar como las jugadoras de la Selección, yo no puedo cobrar lo de Cristiano porque no soy tan bueno"

También recalcó que las jugadoras "deben tener los pies en el suelo": "Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", dijo el exfutbolista de 51 años.

"No se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre"

Pérez fue contundente sobre lo que le pediría a los jugadores/as que quieran jugar para España: "Yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima de todo", sentenció sobre la polémica con la Selección.

"¿El 'caso Negreira'? Parece tremendamente grave..."

En la entrevista a 'El Mundo' no quiso pasar de puntillas por el 'caso Negreira' por el cual el Barça ha sido recientemente imputado por cohecho: "Queda mucho por esclarecer, pero todo hace pensar que ha habido cosas extrañas extradeportivas para favorecer al Barcelona. Si eso es así, es tremendamente grave porque habría influido en las vidas de muchas personas que han estado jugando al fútbol profesionalmente, de entrenadores a los que han podido destituir por eso y de árbitros que han visto sus ascensos y descensos decididos porque, a lo mejor, no han pasado por el aro".

El Barça rompe relaciones con el Sevilla

Precisamente este fin de semana el Barcelona dio "por rotas todas las relaciones" con el Sevilla si no "rectifica" su posicionamiento sobre el 'caso Negreira'. El club azulgrana definió el comunicado del club hispalense, que anunció que no acudiría al palco culé para el partido de Liga (1-0 para el Barça), como "un ataque injustificado e impropio".