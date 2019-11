Más información Aurah Ruiz, acusada por la Fiscalía de un delito de acoso a Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz, expareja de Jesé Rodríguez, cumplió 30 años el pasado 21 de noviembre y sus amigos decidieron organizarle una fiesta sorpresa para celebrarlo.

La canaria se lo paso en grande con la fiesta, pero en un momento dado sufrió un percance que le obligó a volver a Madrid y acabar ingresada en el Hospital de la Paz, en Madrid.

"Me puse muy mala ayer. Ellas querían que saliera todo muy bien, pero ha salido todo muy mal. Yo tampoco me dejé llevar porque no tenía ganas, no me sentía bien y estaba malísima. Perdí el avión y después tuve que pagar un avión yo comprometiéndome por todos los que se habían comprometido por mí. Llegué, me sentí verdaderamente mal y acabé en el hospital", explicó la canaria en su videoblog del canal mtmad.

"Me acaban de pinchar dos veces. Me han hecho una radiografía descartando una posible neumonía. No tengo nada de eso pero tengo como una laringitis. Ya estoy mejor", explicaba Aurah tras salir del hospital.