Gonzalo Melero: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido"

El Almería se marchó del Santiago Bernabéu muy enfadado por el arbitraje de Francisco Hernández Maeso, que acudió hasta tres veces al VAR en la segunda parte para pitar un penalti a favor del Real Madrid anular un gol a Arribas y validar un gol de Vinícius. Gonzalo Melero, centrocampista del Almería, puso voz al sentiemiento del vestuario del colista tras rozar la gesta ante el equipo blanco.

"Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Así de claro. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo... Estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo", afirmó Gonzalo Melero en la zona mixta tras la derrota ante el Real Madrid.

"Me cuesta decirlo y me jode, pero no hay por donde cogerlo. Ya van varios este año y si no te quejas no te ayudan. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites. Después del esfuerzo, la situación en la que estamos, hacerlo todo, el palo de que te marquen el primero como te lo han metido, marcar y que te lo vuelvan a anular... el fútbol español está a años luz de la Premier League", sentenció el jugador del Almería.

Edgar González: "Esta competición debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo"

Edgar González, centrocampista del Almería, se pronunció en la línea de su compañero y lamentó que LaLiga "debería ser justa", pero "a veces cuesta verlo".

"Es una sensación de impotencia, de no saber lo que pasa. Verlo clarísimo en la tele nosotros que la decisión sea la contraria. Que el otro equipo pueda decirle de todo al árbitro estando a un metro ya nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa... Muchas diferencias. Entiendo que un equipo es el Madrid y nosotros otro, pero esta competición debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo", apuntó el futbolista del Almería en zona mixta.

"Mi sensación es que el penalti que pitan es falta clarísima y que es mano en el segundo gol. En el gol que nos anulan a nosotros no puedo hablar tanto porque no la he visto. Pero la suma es que todas las decisiones son para ellos", reflexionó Edgar González.

"Nosotros tenemos que centrarnos mucho en nosotros. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así te duele", indicó el jugador del Almería.