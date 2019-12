El Atlético de Madrid derrota al Betis y termina el año en puestos de Champions League

El Atlético de Madrid ha vencido al Betis a domicilio para cerrar el año con una importante victoria y recuperar la cuarta pisición de LaLiga, por detrás del Sevilla. Los de Simeone tuvieron que trabajarse el partido desde el inicio ante un Betis que se mostró sólido pero que pagó muy caros sus errores.

En la primera parte reinó la igualdad. El Atlético era ligeramente superior pero el Betis también llevaba peligro sobre la portería de Oblak. Todo estaba por decidir y los sevillanos no lo pondrían nada fácil. Los rojiblancos necesitaban una victoria urgente para terminar el año en posiciones de Champions League.

El conjunto colchonero buscaba el gol, sobre todo con un incisivo Morata, que no encontraría premio hasta el segundo acto. El partido se iba al descanso con tablas en el marcador.

Tras la reanudación, el Atlético se volcó hacia la victoria, y la acabaría encontrando. Los rojiblancos hicieron un partido serio y obtuvieron la recompensa ante un Betis que pudo haber arañado algún punto.

Correa cambió el partido

El argentino ingresó en el terreno de juego en el 57' y sol un minuto después abrió el marcador. Un error grosero de Álex Moreno fue aprovechado por el rojiblanco para sortear al portero verdiblanco y poner el 0-1 en el marcador. Ese tanto le hizo mucho daño al Betis.

Ya con la ventaja en el marcador, los del Cholo 'nadaban y guardaban la ropa', tenían la victoria en el bolsillo y no arriesgarían lo más mínimo. Pero Morata no había dicho su última palabra, el español no quiso faltar a su cita con el gol e hizo el segundo tanto de los rojiblancos.

A pesar del 0-2, el Real Betis lo siguió intentando. Buscaban recortar diferencias los sevillanos, y lo consiguieron, no sin suspense. Bartra hacía el gol de los verdiblancos y el árbitro, con la ayuda del VAR, terminó dando el gol por válido, pero no quedaba tiempo para más y el Atleti se llevaba los tres puntos del Villamarín.