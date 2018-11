El Atlético necesita más goles: ha desperdiciado el 'unocerismo' tres veces esta temporada

El 'clásico' 1-0 ó 0-1 está dejando de funcionar tanto como antes al Atlético. Y muchos a buen seguro estarán perdiendo pelo con la tensión y el estrés de los escuetos resultados de los rojiblancos en esta Liga y en las anteriores, sobre todo en la pasada. En esta 2018-19, los pupilos de Simeone están atravesando problemas para marcar e incluso para crear ocasiones de gol... y lo están notando en puntos perdidos.

Porque lo del Leganés fue una más de otra de las situaciones que el Atleti está llevando al extremo. Sudores para marcar, y una vez hecho, uno o dos pasos hacia atrás. Funcionó ante el Rayo, en un encuentro en el que los franjirrojos tuvieron dos ocasiones claras en la recta final de partido, pero no surtió efecto contra los pepineros. Ni tampoco contra el Valencia y el Villarreal.

En Butarque, estadio en el que los de Simeone aún no han ganado desde el ascenso del Leganés, las ocasiones fueron prácticamente inexistentes y todo se decidió a balón parado gracias a Griezmann y a Carrillo. Antoine tuvo el 1-2 al final del partido, pero en cuanto hizo el primero los rojiblancos dieron el típico paso hacia atrá que tantos problemas les está trayendo.

Contra el Villarreal, en Castellón, lo mismo. El Atlético salió fuerte en la segunda parte, pero con el gol de Filipe se fueron hacia atrás y los amarillos no solo cogieron aire para empatar sino que pudieron dejar la victoria en su estadio. Contra el Valencia, también comenzaron ganando para acabar 1-1. Casualmente, todos estos partidos fueron lejos del Metropolitano.

Es una constante en el Atlético: aguantar el resultado y esperar a una contra para cerrar un partido que quizá no llegué para que lo que pueda llegar sea un empate. Trece goles llevan en once partidos, y solo en tres han marcado más de uno. En dos se han quedado a cero, y el 1-0 'sólo' ha valido un par de veces. Diego Costa y Kalinic aún no saben qué es celebrar un gol esta temporada.