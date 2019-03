El Athletic decidirá antes de fin de año cómo evitar que se mojen en San Mamés

El Athletic Club decidirá "antes de fin de año" la manera de cubrir aun más el campo de San Mamés para evitar que se mojan todos o buena parte de los socios ahora afectados por la lluvia en los días de partido.

Según ha explicado el secretario de la Junta Directiva, Javier Aldazabal, el club ha explorado todas las posibilidades que ha contemplado al respecto, han descartado la mayoría de ellas por ser inviables y cuenta con un proyecto al que le ven más posibilidades.

Unos 10 millones de euros para arreglarlo

Ese proyecto es un añadido de entre 13 y 23 metros hacia adentro, dependiendo del lugar del campo, al actual cierre de San Mamés. El coste de la obra sería de 10 millones de euros y el trabajo podría llevarse a cabo durante un verano.

Aldazabal ha querido dejar claro que la eficiencia de esa opción no es absoluta y que si no se cierra todo el campo -algo que la junta descartado por no encontrar un proyecto viable y también porque prefiere mantener el campo abierto- siempre habrá gente que se moje y que el número de espectadores afectados variará en función de lo que arrecien la lluvia y el viento que entren al campo.

Apoyo mayoritario a las cuentas del club

También ha avanzado que ha aparecido una nueva opción sobre la que van a trabajar que se da en un estadio de Catar para impedir para reducir la entrada de viento. Esa y otros opciones serán analizadas previamente a que "antes de fin de año" el club anuncie la decisión definitiva al respecto.

El problemas de los socios que se mojan en San Mamés ha sido el mayor quebradero de cabeza en los últimos tiempos y en la Asamblea para la Junta Directiva presidida por Josu Urrutia. Hasta el punto de reducir un tanto el, no obstante, mayoritario apoyo que han recibido las cuentas que presentadas por los dirigentes rojiblancos y que ha sido en la línea de los cuatro años anteriores.