El Atlético de Madrid ha realizado el fichaje más caro de su historia, 127,2 millones de euros por Joao Felix, la estrella del Benfica. Su corta edad (19 años) plantea algunos interrogantes: ¿cumplirá las expectativas? ¿Aportará un salto de calidad para el club rojiblanco? ¿Es un fichaje de alto riesgo? ¿Conseguirá Simeone sacarle el máximo rendimiento?

El del Benfica se pondrá el '7' de Griezmann y se convertirá en el nuevo estandarte atlético. Tiene muy buena pinta, pero es mucho dinero. Su rendimiento, una incógnita.

¿Cómo es como jugador?

El club rojiblanco sabe que urge cubrir el vacío dejado por Griezmann, y Joao Félix es un futbolista muy similar al francés.

No es zurdo como el siete, pero se maneja bien con ambas piernas. Es un segundo punta, con buena técnica y un jugador top en la finalización. Su temple en el área y su lectura del juego son otras de las virtudes del jugador portugués. Le gusta bajar a recibir y jugar entre lineas. Puede caer por las bandas, pero siempre empezando siempre por dentro, no es un extremo.

Sus números con el Benfica

Era canterano del Oporto, hasta que a los quince años hizo las maletas para viajar hacia el otro gran equipo de Portugal y su principal adversario, el Benfica.

Con 16 años debutó con el equipo filial y anotó 22 tantos en una temporada en la que todavía contaba con ficha en categoría cadete. Su imparable progresión pronto le abrió las puertas de la primera plantilla, donde debutó el 18 de agosto ante el Boavista, en la victoria por 0-2, aunque solo disputó tres minutos.

Su entrenador no dudó en darle la alternativa ante el Sporting en la siguiente jornada. El derbi de Lisboa estaba de lado de los "leones" cuando Joao Félix, recién entrado en el campo, anotó el tanto del empate en el tramo final. Sus primeros destellos en una gran cita. Había nacido una estrella.

Después llegaron más oportunidades y poco a poco se fue haciendo un hueco en el once del Benfica, siendo decisivo en la consecución del campeonato.

Sus números, en su primera campaña a nivel profesional, llamó la atención de los grandes clubes europeos: 20 goles y 11 asistencias en 43 partidos.

El Benfica ha querido agradecerle sus servicios con un vídeo de sus mejores momentos como jugador.

La exhibición que lo catapultó

Como Gareth Bale ante el Inter, que hizo que Europa descubriese al galés, la gran exhibición de Joao Felix se produjo en cuartos de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt donde anotó un triplete. Fue el más joven en hacerlo en esta competición, superando a otra leyenda de su país: Eusebio. Fue aquel 11 de abril cuando las miradas del fútbol le descubrieron.

Selección portuguesa

Debutó con la selección en la victoria por tres goles a uno ante Suiza en la UEFA Nations League.

En las categorías inferiores ha jugado 14 partidos. Con la Sub 18 dos, donde anotó dos tantos; en la Sub 19 otros dos, donde no marcó; y en la Sub 21, jugó diez partidos, donde anotó cuatro tantos.

El tiempo irá si el cuarto fichaje más caro de la historia, por detrás de Neymar, Mbappé y Coutinho, fracasará o triunfará.