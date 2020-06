Así funciona la UEFA Nations League, el nuevo formato de fase de clasificación para la Eurocopa 2020

La UEFA ha anunciado, una vez concluida la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2018, la composición de la novedosa Liga de Naciones de la UEFA, que comenzará a jugarse en 2018, en la que España jugará en la Liga A. Junto a la Roja estarán Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Polonia, Islandia, Croacia y Holanda, que ha arrebatado la última plaza a Gales.

Las selecciones se dividirán en cuatro grupos de tres. Los ganadores de cada serie jugarán la fase final (semifinales, partido por el tercer puesto y final) en junio de 2019 para convertirse en el campeón de la Liga de Naciones de la UEFA. El país anfitrión será nombrado en diciembre de 2018 entre las finalistas.

Los cuatro equipos que terminen últimos en sus respectivos grupos descenderán a la Liga B para la edición de 2020. Las cuatro selecciones mejor clasificadas que no se clasifiquen para la Eurocopa 2020 jugarán un 'play-off' en marzo de 2020 con un puesto para la fase final en juego.

Cuatro grupos de tres selecciones en la Liga B

La Liga B la integran Austria, Gales, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte, Dinamarca, República Checa y Turquía. También habrá cuatro grupos de tres. Los ganadores ascenderán a la Liga A, y los cuatro últimos descenderán a la Liga C.

Las cuatro selecciones mejor clasificadas que no se clasifiquen para la Eurocopa 2020 jugarán un 'play-off' en marzo de 2020 con un puesto para la fase final en juego. La Liga C la forman Hungría, Rumanía, Escocia, Eslovenia, Grecia, Serbia, Albania, Noruega, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finlandia, Chipre, Estonia y Lituania, que se repartirán en un grupo de tres y tres de cuatro. Los cuatro ganadores del grupo ascenderán a la Liga B, los últimos bajarán a la D y las cuatro mejor clasificadas que no accedan a la 2020 jugarán una eliminatoria en marzo de dicho año con un puesto en la fase final en juego.

La Liga D la componen Azerbaiyán, Macedonia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Letonia, Islas Feroe, Luxemburgo, Kazajistán, Moldavia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino y Gibraltar, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro. Los cuatro primeros ascenderán a la Liga C, y las mejores clasificadas que no se metieran en la Eurocopa 2020 jugarán una eliminatoria en marzo con otro puesto en juego en la fase final.

El sorteo se celebrará el 24 de enero en el Centro de Convenciones SwissTech de Lausana. Las jornadas se jugarán jugar los días 6-8 de septiembre de 2018; 9-11 de septiembre; 11-13 de octubre; 14-16 de octubre; 15-17 de noviembre; y 18-20 de noviembre.

La fase final se sorteará a principios de diciembre de 2018 y se jugará del 5 al 9 de junio de 2019; en tanto que los 'play offs' se sortearán el 22 de noviembre y se jugarán 26-31 de marzo de 2020. Rusia y Ucrania no coincidirán en el mismo grupo por cuestiones sociopolíticas. Se seguirán los mismos criterios con Armenia y Azerbaiyán si continúa la decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA cuando tenga lugar el sorteo.