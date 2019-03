Arda: "Queremos lograr todos los títulos, especialmente la Champions"

El jugador del FC Barcelona Arda Turan ha reconocido que el equipo blaugrana tiene "hambre" de títulos y que quieren repetir el triplete logrado el año pasado y "especialmente la 'Champions'", pues nadie ha logrado en el formato actual ganarla dos veces consecutivas, por lo que más que un reto tienen un "sueño" por cumplir por delante.

"Claro que tenemos hambre. Especialmente tenemos un objetivo: repetir lo del año pasado. Queremos ganarlo todo y por eso tenemos hambre. Nadie logró repetirlo. Lograr todos los títulos otra vez, especialmente la Champions. No es un reto, lo que pasa es que estamos soñando con esto", señaló en una entrevista.

Eso sí, advirtió de que no será nada fácil. "Hay algo que lograr, repetir lo del año pasado. La gente puede pensar que no tenemos rivales y que somos muy fuertes y eso es un error. En la Liga tenemos rivales, la 'Champions' es difícil. Pensar que no tenemos rivales nos hará más débiles. Nos podríamos desconcentrar y eso no lo queremos ni lo pensamos", reconoció.

A nivel personal, aseguró que quiere la 'Champions' que perdió con el Atlético de Madrid ante el Real Madrid. "Es uno de mis objetivos. Me faltó un minuto y medio porque este trofeo es muy diferente, es muy especial. Hay que luchar en el fútbol y si pierdes, prefiero perder así, luchando, sufriendo. Nuestros aficionados nos apoyaron mucho. Me sentí muy orgulloso. Cuando estoy pensando en la final, solo recuerdo eso, nada más", se sinceró.

En el Barça se ha encontrado con un estilo de juego que le es propicio, aunque es muy complicado adaptarse a él. "Desde fuera, eso parece ajedrez, que jugar es muy fácil, tiki taka, pero no lo es. Todo tiene un deber, una posición, todos están cumpliendo sus deberes", argumentó.

Y es que este Barça rivaliza con el de Pep Guardiola que logró 14 títulos de 19 posibles. "Se puede discutir porque Pep Guardiola también tenía éxito. A mí también me gustaba el equipo de Rijkaard, pero nosotros estamos intentando hacer algo mejor", manifestó.

"Había diferencias entre los dos entrenadores. Ahora están Suárez y Neymar jugando al lado de Messi. Era un equipo que también jugaba al 'tiki-taka' y jugaban Villa, Pedro, Andrés (Iniesta) jugaba más adelante. Era un equipo con el que circulaba mucho la pelota con Guardiola y ahora jugamos mucho más vertical, para marcar goles", comparó.

El turco también dio las claves de las semejanzas entre Simeone y Luis Enrique. "Se parecen. Uno está más concentrado en jugar defensivo y otro ofensivo. Los dos son agresivos, reflejan sus armas a sus equipos. Son dos de los mejores del mundo. Defensivamente del 'Cholo' he aprendido dónde he de posicionarme y qué he de hacer. De Luis, especialmente jugar defensiva y ofensivamente. Y ahora estoy aprendiendo muchas más cosas como el juego del Barcelona", apuntó.