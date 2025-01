Ancelotti: "No soy el mejor, pero tampoco soy el más tonto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió este miércoles a las críticas tras la derrota en la final de la Supercopa de España por 2-5 ante el Barcelona.

"Esto es una rueda de prensa y no es un debate. El debate ya lo hemos hecho mi cuerpo técnico y mis jugadores"

"No sigo la onda de la crítica, un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente, tengo el equilibrio necesario que me ha dado la experiencia en el fútbol. Porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. Eres el mejor o el más tonto. Yo pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto", expresó en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de Copa del Rey ante el Celta de Vigo.

El italiano llegó a la sala de prensa de Valdebebas con rostro serio en una rueda de prensa no tan relajada como acostumbra el de Reggiolo. "Esto es una rueda de prensa y no es un debate. El debate ya lo hemos hecho mi cuerpo técnico y mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado", se defendió el de Reggiolo.

"A mí no me molesta nada, porque el equipo está bien trabajado, trabajamos todos los días, estamos concentrados, enchufados en nuestro trabajo, como siempre. Entonces, no me molesta, porque no es la verdad", abundó sobre las críticas por 2-5 en la final de la Supercopa de España el pasado domingo ante el FC Barcelona.

"Un paso atrás"

El madridista admitió que la derrota "es un paso atrás", aunque advirtió que deben "seguir adelante": "Estamos en todas las competiciones, bien posicionados, obviamente ha sido un mal partido, hicimos un montón de errores, lo hemos evaluado, valorado, he buscado la solución. Tenemos que seguir adelante, empezando con el partido de mañana".

"La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas. Nada más que añadir", analizó como la razón de la goleada culé.

Aseguró Ancelotti que la plantilla está "dolida", aunque también recordó que ya han ganado "muchas finales": "A veces, tienes que pagar la cuenta, y la pagamos en el partido del otro día. Ha sido una cuenta cara, pero ha sido un partido. Todo el mundo puede opinar. Yo sigo confiando, total confianza en mis jugadores, sobre todo, en este momento que no están sacando su mejor versión".

Espera una "reacción fuerte"

"Es una plantilla que tiene juventud, que tiene energía, que tiene calidad, que tiene compromiso, que no siempre es capaz de mostrarlo, pero es una plantilla de absoluto valor. Confío totalmente en esta plantilla, hace un mes que ha ganado el Mundial, hace seis meses que ha ganado la Copa de Europa. De momento, está compitiendo en todas las competiciones", señaló sobre sus futbolistas.

Por ello, Ancelotti repitió que no cambia su idea para esta temporada, sin desvelar su conversación con el club tras la derrota: "Solo son discursos que hacemos con el club para intentar sacar lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto".

El Celta de Vigo "juega bien"

Este jueves, ante el Celta en octavos de Copa del Rey, tienen "una oportunidad importante de salir de un mal partido": "Queremos reaccionar, viene bien este partido contra un rival que juega bien. Viene bien para que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día".

"Lo bueno del fútbol es que después un mal partido, una derrota que te molesta, que te deja triste, hay una oportunidad el día siguiente, para focalizarte mucho en lo que tienes que hacer y no en lo malo que has hecho. Todos han recuperado bien, puede que cambie algo, pero en línea general la idea es meter el mejor equipo posible", adelantó sobre la alineación. También reveló que en portería estará el ucraniano Andriy Lunin.

Tchouaméni volverá al pivote

Hablando de nombres propios, Ancelotti defendió a Aurélien Tchouaméni: "Su posición ideal es como pivote defensivo, en el momento que no tengamos la emergencia atrás, cuando vuelva Alaba, él volverá a su sitio como pivote", avanzó.

"Asencio es central. Trabajarlo para meterlo como lateral derecho necesita tiempo, porque no está acostumbrado. No hay que olvidarse que él entró por primera vez hace dos meses. Ha hecho muy buenos partidos", elogió a la alternativa al francés atrás.

