Ancelotti: "La plantilla no cambiará, no estamos interesados en el mercado de invierno"

El técnico del Real Madrid ha dejado claro en rueda de prensa que la entidad no está pensando en el mercado invernal pese a los rumores que anticipaban posibles fichajes.

Rodrygo y Militao consiguieron este viernes el pasaporte español y dejaron así al Real Madrid sin extracomunitarios, con esta noticia muchos pensaron que el equipo merengue perfilaba una estrategia para el próximo mercado de invierno, donde podrían hacer frente a un fichaje de ese perfil.

"La plantilla no cambiará"

Lejos de la realidad, Ancelotti ha vuelto a desmentir los rumores: "No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que va a seguir hasta el final de la temporada, no va a cambiar".

Ancelotti confirmó también la ausencia de Benzema por tercer partido seguido e informó de las recuperaciones de Modric, Valverde y Ceballos. Además, lanzó un pequeño recado a Camavinga: "Creo que marca más la diferencia desde el banquillo porque el partido está más abierto y puede lucir más sus cualidades", ante el pequeño revuelo, lo especificó: "Quiero ser claro: lo que he dicho es que, cuando está el partido abierto, se muestra más por sus cualidades, pero eso no significa que no lo esté haciendo bien cuando inicia", detalló.

"El Barça luchará la Liga hasta el final"

Sobre la eliminación del Barcelona en la Champions y las posibles consecuencias en la Liga, el italiano lo tiene claro: "No tengo idea si va a afectar o no, pero tengo claro que será rival hasta el final para ganar la Liga. Lo tengo muy claro", explicó.

¿Es Valverde ahora mismo el mejor del mundo? "¡Uh! No sé. Uno de los mejores, seguro. Ha mostrado gran calidad. Es un poco una sorpresa para todo el mundo del fútbol ver un mediocentro así de completo", comentó Ancelotti.

También habló sobre la figura de Miguel Gutiérrez, lateral madridista cedido en el Girona: "Estamos evaluando para el futuro. Lo hemos seguido en parte. Su contrato está claro: si lo hace bien, puede volver. Es un jugador que todavía tiene una evaluación por nuestra parte".