Ancelotti y el 'miedo' en una final de Champions: su increíble respuesta final que dejó sin palabras a Modric

Carlo Ancelotti confirmó, a algo más de un día para la gran final de Champions League, que será Thibaut Courtois el portero titular ante el Borussia Dortmund, una decisión que se ha visto facilitada tras el contagio por gripe de Lunin hace varios días. El ucraniano espera viajar este sábado por la mañana para estar junto al resto de la expedición.

Carletto, Luka y Nacho ante la prensa

El entrenador italiano, junto a los capitanes Nacho y Modric, entraron pasadas las 18:15 en la abarrotada sala de prensa del mítico estadio de Wembley (Londres) en el que fue el último 'examen' ante los medios en la previa de un partido. De los tres, irónicamente, o no, solo Ancelotti sabe que seguirá en el club después de verano: las decisiones de Nacho y Modric están por confirmarse.

Tranquilidad, seriedad y un respeto máximo al Dortmund fue lo que mostraron ambos capitanes, y por supuesto el técnico italiano ante las preguntas de los periodistas: "Todos nos dan como favoritos pero no pensamos así", dijo el croata. "Confianza en mis atletas, que lo van a dar todo", añadía Carletto minutos antes de poner el punto y final a la rueda de prensa con un 'discurso' que ni el mismísimo Modric pudo -ni quiso- atreverse a cambiar una coma ¿Qué significa una final de Champions y cómo se gestiona ese miedo de poder perderla?

Un discurso motivacional al alcance de muy pocos

"Es el partido más importante, pero también el más peligroso. Hay que disfrutar al máximo el hecho de estar aquí y lo vamos a hacer pero, después, vendrá la preocupación de que algo puede salir mal. Estando en la final sientes el ganar una Champions muy cerca y tienes el miedo de que se te escape. Cada uno de nosotros lo vive y gestiona a su manera. Hay que hacer todo muy bien, sin bajar los brazos y teniendo un poco de suerte. Cuando llegas a una final, sientes el éxito muy cerca y empieza la preocupación. Esta noche, mañana por la mañana, por la tarde... mucha preocupación y miedo. Pero cuando atraviesas ese miedo, si ganas, eres más feliz de haberlo conseguido", admitía el ex del Milan antes de abandonar la sala.

Esa fue la última reflexión de la tarde pero antes quiso pronunciarse sobre el famoso ADN Real Madridque volvió a exhibir el club en las eliminatorias ante City y Bayern, ¿a qué se debe? "Una pregunta complicada. Depende. Pero hay algo especial en este club; tantas veces no puede ser casualidad. Tal vez la historia, tradición, calidad... no sé, pero ha pasado muchas veces y eso significa que no es casualidad". Acerca de la charla que dará a sus pupilos antes de la final... lo tiene muy claro, se ha visto en estas más de una vez, concretamente 5 como entrenador (esta será su sexta final): "Transmitiré ideas claras, luego todos sentirán sus emociones y las llevarán como puedan, en función de su personalidad, pero el miedo es una parte importante para hacer bien las cosas".

El sabio de 64 años aspirará este sábado a su quinta Champions como entrenador (2 con el Milan y 2 con el Madrid), a una más optan sus guardaespaldas en la rueda de prensa: Nacho y Modric jugarán por su sexta orejona.

