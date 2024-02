Ancelotti, sobre el gol anulado a Lucas: "No tenía que entrar el VAR, no era un error claro"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mostró su disconformidad con el uso del VAR en el gol anulado a Lucas Vázquezante el Sevilla, una acción que el italiano opinó "no era un error claro" por lo que el videoarbitraje no debería haber llamado al colegiado.

"Es difícil para el mundo del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas cuando el VAR entra. Ha nacido para corregir errores obvios y este no me pareció que lo fuese. Puede que Nacho tocase el pie pero también tocó el balón. La evaluación del árbitro en el partido parecía correcto y fue corregido por el VAR. Le he dicho que no tenía que entrar porque no era un error claro y obvio", explicó Ancelotti.

"La primera parte hemos protestado un poco más porque hemos estado afectados por el nivel emocional tras el gol anulado, hemos perdido el control, pero la segunda parte ha sido más controlada y tranquila". indicó el de Reggiolo.

"¿Modric? Lo más complicado es dejar en el banquillo a un jugador como él"

Ancelotti alabó el papel de Luka Modric, autor del gol que dio la victoria a su equipo ante el conjunto hispalense y que les permite mantener la distancia en el liderato respecto a sus perseguidores.

"Hemos celebrado con Luka porque lo ha merecido, ha marcado un gran gol que nos ha dado tres puntos. Ha aportado mucho cuando ha entrado con frescura. Muestra que es complicado dejarlo en el banquillo. Es un ejemplo para toda la plantilla. Para mí, lo más complicado es dejar en el banquillo a un jugador como él", confesó Ancelotti.

El italiano dejó en manos del croata su futuro y su decisión respecto a la próxima temporada.

"Creo que está en mano de Luka lo que quiere hacer y tenemos que esperar su decisión. Modric, Kroos y Nacho están en la misma situación. Yo no entro, solamente en lo técnico. El club tiene tiempo para arreglarlo en los próximos meses. Por el respeto que le tengo no le puedo dar consejos, sabe perfectamente lo que tiene que hacer", explicó Ancelotti.

"Es complicado. Yo lo pasé en mi último año de carrera y entiendo lo que a veces puede pensar Modric. Cuando no juega está un poco triste. Todo el mundo piensa que es el final de su carrera pero él no lo piensa. Está fresco, tiene piernas, no parece un jugador de 39 años. Es el dato objetivo", señaló el técnico italiano.

Por último, en su valoración del partido, 'Carletto' mostró su satisfacción por la victoria y por la forma en la que la consiguió su equipo, con siete bajas y sin ningún delantero centro para atacar el planteamiento defensivo del Sevilla.

"Para mí ha sido un gran partido jugado con mucha intensidad con buen equilibrio, mucha calidad con Rodrygo y Vinícius. Con problemas previsibles porque si no tienes a Bellingham y Joselu no hay muchas maneras de jugar. Nos faltaba una referencia en punta que puede ser Joselu, que ha marcado muchos goles, o un jugador que llega de segunda línea como Bellingham. Hemos conseguido los tres puntos y me quedo muy satisfecho porque el equipo, para mí, ha jugado un gran partido", concluyó Ancelotti.

