Ancelotti: "No firmo el empate en el Clásico"

Carlo Ancelotti se mostró con mucha confianza de cara al Clásico del Camp Nou: "Cada partido ahora es muy importante, pensamos que hemos preparado bien el partido". Sobre el rival, el técnico se rinde en elogios. "El Barça está muy bien. Messi atraviesa un buen momento, como toda la plantilla" señaló. Sin embargo, no olvida que cuenta con grandes jugadores: "Cristiano está bien. Ha entrenado bien. Está a tope. Todos los jugadores están a tope".

También es consciente de la importancia de este partido para mantener sus aspiraciones en la Liga: "Hay un ambiente distinto a otros partidos. El equipo tiene mucha confianza".

"Tener a Modric y Sergio Ramos para este tipo de partidos nos va a ayudar mucho". Ancelotti reconoce que es bueno recuperar jugadores para esta etapa de la temporada. Sobre el rol de Bale en el partido, reconoce que va a pedirle más sacrificio: "Lo que voy a pedir a Bale es lo mismo que a los otros jugadores. Debemos atacar con once jugadores y defender con once jugadores.

Del empate no quiere saber nada Ancelotti: "Nunca he firmado un empate en mi carrera y no lo voy a hacer. Tenemos calidad para ganar".

"La posición de Neymar y Messi ahora es más abierta que en partido de ida", concluyó Carletto.