Ancelotti: "Esta plantilla es intocable"

Este domingo el Real Madrid volverá a tener una nueva oportunidad para demostrar que la remontada ante el Villarreal en la segunda parte de los octavos de final de Copa del Rey no fue una casualidad. Los blancos no pasan por su mejor momento (2 derrotas en los últimos 4 partidos) y visitarán al Athletic en San Mamés para intentar reengancharse a la lucha por el liderato.

Carlo Ancelotti revolucionó el partido ante el Villarreal sacando a Ceballos y Asensio en la segunda parte, el andaluz dio una asistencia, generó el segundo tanto y marcó el tercero y definitivo mientras que el balear le dio el pase de gol: "Ceballos lo dio todo, pueden empezar el partido (ante el Athletic) o ser determinantes en él. Hay que evaluar si, veo jugadores muy motivados, y lo muestran, tenemos que ver lo que pasa", explicó el italiano en la rueda de prensa previa al partido de Liga.

"Esta plantilla es intocable pero no significa que tengan que jugar siempre"

El técnico madridista otra cosa no pero su relación con la plantilla es magnífica y aprovecha cada momento para revindicar a sus jugadores: "Esta plantilla es intocable, Camavinga, Modric, Kroos... pero no sólo los veteranos, son jugadores que lo dan todo. Para mí, lo son todos, los que han hecho la historia del club. Pero eso no quiere decir que deban jugar todos los partidos".

¿Qué errores está cometiendo el Madrid? "Algunos de posicionamiento y de lectura, a veces no presionamos y tenemos tiempo para ello, a veces la línea no está junta. Salimos a veces a la presión cuando no debemos salir. Nuestra área es amiga, no es enemiga, eso les digo a los jugadores. Debemos controlar bien nuestra casa. Todo lo que puede llegar atrás de la línea puede ser un peligro, controlarla bien es fundamental. Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda", explicó Carletto.

Ancelotti afirmó que para el derbi prácticamente toda la plantilla estará disponible: "Todos pueden volver la próxima semana. El equipo poco a poco, con los partidos, está mejorando su condición. Pueden volver para el derbi Carvajal, Alaba y Tchouameni".

"¿El sorteo de Copa? No se si hay suerte o no"

Por otra parte, este pasado viernes se sortearon los cuartos de final de Copa del Rey que dilucidaron un partidazo que se jugará en el Santiago Bernabéu, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: "No sé qué opinar sobre si hay suerte o no. El sorteo es así, el Atlético es un gran rival, hay que respetarlo. Será entretenido, porque es un derbi, todos los derbis son bonitos". Sobre la sanción a la Juventus no quiso pronunciarse: "Tengo una opinión, pero no la quiero dar".

El equipo merengue buscará este domingo en San Mamés volver a la senda de la victoria en Liga tras la debacle en Villarreal (2-1) para no alejarse más del Barça (3 puntos por encima).