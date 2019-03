Ancelotti: "Cristiano se bañaba en hielo a las 03:00... aún con Irina Shayk esperándole"

Carlo Ancelotti cada vez está más cerca de tomar las riendas de todo un equipazo como es el Bayern de Múnich. Mientras espera ese momento, el italiano ha concedido una entrevista al Financial Times en la que ha desvelado un dato sobre Cristiano Ronaldo que a muchos nos resultaría a buen seguro casi imposible de realizar...

"Cristiano se bañaba con hielo en Valdevbebas a las 03:00...incluso cuando tenía en casa a Irina Shayk esperando. No se preocupa por el dinero, tan sólo quiere ser el mejor", afirmó 'Carletto'.

Aparte de hablar del pasado, Ancelotti también comentó cosas sobre su futuro en el Bayern de Múnich: "Es muy complicado el alemán. Los verbos... a veces van al final pero también en segunda posición dentro de una frase. No he tenido muchas reuniones con ellos pero son como una familia, hay mucho exjugador en la entidad".

Para terminar, el transalpino desveló una anécdota con Drogba y también sobre su forma de ser con los jugadores: "Hay cosas en las que ser flexible y otras en las que no. En el Chelsea teníamos reunión a las 10:30 antes de un partido y Didier no estaba. Llegó a las 11:00... y no jugó".