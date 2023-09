Ancelotti, sobre el 'caso Negreira': "Estoy preocupado, como todo el mundo del fútbol"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se ha mostrado "preocupado, como todo el mundo del fútbol" tras las últimas informaciones sobre el 'caso Negreira' y la imputación por cohecho al Barcelona.

"Sobre este tema, estoy preocupado; como todo el mundo del fútbol de un asunto tan grave. La justicia está trabajando en esto y tenemos que dejarles trabajar", ha apuntado Ancelotti.

"Hace 40 años que vivo en este mundo del fútbol y cuando pasan este tipo de asuntos a todos nos preocupa. Ojalá que la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución", indicó el entrenador italiano.

Además, Ancelotti se refirió a las palabras de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que aseguró que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, "termina diciendo lo que muchos a veces no quieren comentar", en referencia a las palabras del directivo, en las que el máximo accionista de la entidad dijo que el Real Madrid "adultera la competición".

"Se ha equivocado haciendo esta declaración y no me voy a meter en un tema que para mí no tiene sentido", comentó Ancelotti.

"El año pasado nuestra Liga estaba acabada cuando llegamos allí"

En lo puramente deportivo, el entrenador del Real Madrid espera que su equipo cambia la imagen de la temporada pasada en Montilivi, cuando el Taty Castellanos les endosó cuatro goles.

"El año pasado nuestra Liga estaba acabada cuando llegamos allí. No fue una buena noche. Mañana no va a pasar lo que pasó la temporada pasada", aseguró Ancelotti.

El italiano confirmó que Vinicius "está bien" y será titular este sábado ante el Girona, el líder de LaLiga EASports.

"Vinicius está bien, va a jugar desde el principio y después vamos a ver cuánto puede aguantar. Depende de lo que le pida hacer. ¿Yo puedo jugar 90 minutos? Si no tengo que correr, puedo hacer 100 (bromea). El sistema no lo vamos a cambiar, sólo detalles, como en cada partido", indicó Ancelotti.

"Le dije que se cuidara porque no queríamos arriesgar. Él estaba jugando al máximo y sólo le dije que se controlara", aclaró Ancelotti sobre su conversación con el brasileño en el duelo ante Las Palmas.