Ancelotti: "Algunos olvidan que Camavinga empezó una final de Champions al lado de Kroos"

Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de Liga ante el Betis. El entrenador del Real Madrid se ha mostrado confiado en que Fede Valverde pueda estar ante el Atlético de Madrid en Champions League y ha hablado sobre los posibles sustitutos de Dani Ceballos tras la lesión del utrerano. Repasamos aquí sus titulares más destacados:

Visita al Real Betis: "Llegamos con una buena dinámica, pero también el Betis. Hay mucho en juego para los dos equipos [...] La dinámica del equipo es buena. Lo hemos hecho bien cambiando, rotando... Lo que me preocupa es la fuerza del rival, no las bajas nuestras. Es un partido en el que todo puede pasar".

Insultos a Raúl Asencio: "El jugador estaba afectado. Han pasado dos días y está listo para jugar. Ha pasado algo que no tiene que pasar. El protocolo está bien aplicado [...] Pensamos que esto no tiene que pasar, los insultos no tienen que pasar, pero no condiciona que juegue o no".

La baja de Bellingham y la presencia de Antony: "Me toca hablar de Bellingham, que me parece una injusticia. De Antony no digo nada".

Cómo está Fede Valverde: "No está ni lesionado ni es un descanso programado. Tiene molestias, no ha recuperado bien y no va a estar ante el Betis. Pero va a estar en el próximo partido ante el Atlético".

¿Rotaciones? "Voy a meter el mejor equipo porque son tres puntos vitales para LaLiga, sin pensar en el martes. Es un partido muy complicado".

¿Camavinga hará de Ceballos? "Alguien se olvida de que Camavinga empezó una final de Champions, jugando al lado de Kroos. Es una pena lo de Ceballos, porque estaba ayudando mucho al equipo por actitud, por fútbol, por compromiso... Pero como siempre, lo solucionaremos".

Asencio y el lateral: "Puede jugar ahí. Si tienes un extremo abierto como Rodrygo no te hace falta un lateral que empuje mucho. Asencio defiende bien".

¿Puede jugar Modric dos partidos seguidos? "Tengo que ser un poco polite... Modric es uno de los pocos jugadores que no ha tenido lesiones esta temporada. No veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos. Los datos que tenemos es que es un jugador que está bien preparado".

Mbappé: "La muela ha desaparecido. Creo que no va a recuperar la muela, pero está bien. Está para jugar", dice el entrenador del Madrid entre risas.

Vinícius como creador de juego: "Vinicius está ayudando mucho. Ha cambiado mucho el equipo en el sentido de que los delanteros trabajan mucho y el equipo es más sólido. No creo que como entrenador vea algún día a Vinicius jugar de mediocentro".

Charlas con Vinícius para que defienda: "Hemos hablado muchas veces pero con todo el equipo. El chip ha cambiado de manera evidente en los últimos partidos. Desde el Atlético de Madrid hemos cambiado".

