Dos partidos de sanción a Jude Bellingham por su expulsión en el Sadar

Ya hay castigo para Jude Bellingham tras su expulsión ante Osasuna. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictaminado un castigo de dos partidos para el centrocampista del Real Madrid tras ver la cartulina roja en el Sadar el pasado sábado. El comité de la RFEF estima una actitud de "menosprecio o desconsideración" por su comentario "fuck you" (que te jodan, en inglés) vertido contra el árbitro José Luis Munuera Montero.

El Real Madrid había presentado alegaciones por la cartulina roja a Jude Bellingham aportando imágenes del momento y asegurando que el mediocentro inglés dijo "fuck off" y no "fuck you" como reflejó Munuera Montero en el acta arbitral del partido. "En el minuto 40 el jugador (5) Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'" reza el acta del colegiado andaluz.

El club blanco también invocó las afirmaciones que el futbolista inglés hizo tras el partido de que "no pronunció ninguna expresión de menosprecio o insulto" y que su comentario "fuck off" "no supone insulto ni menosprecio al árbitro". Según el Real Madrid, la expulsión se adoptó "basándose en un hecho que, de haberse entendido correctamente, habría conducido a una apreciación diferente".

La RFEF, como siempre pasa a no ser que exista "error material manifiesto", ha hecho prevalecer el acta arbitral frente a cualquier otra prueba o alegación, como se estipula en el artículo 27 del Código Disciplinario.

Bellingham se pierde los duelos ante Girona y Betis

Para el Comité de Disciplina, "no concurre ninguno de los supuestos que permiten apreciar un error material" y ni las imágenes ni las pruebas periciales aportadas por el Real Madrid "permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta".

Los dos partidos son la sanción más baja a la que se enfrentaba Jude Bellingham tras su frase a Munuera Montero porque, de haber considerado el Comité un insulto o una ofensa la frase del jugador del Real Madrid, el castigo habría oscilado entre 4 y 12 partidos. De esta forma, el centrocampista inglés se perderá los partidos ligueros ante el Girona y el Betis.

El Real Madrid tiene intención de recurrir ante el Comité de Apelación la sanción a Jude Bellingham.

