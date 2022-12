Almeida se lesiona jugando un partido de fútbol benéfico en el Metropolitano

Almeida y el fútbol... El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a ser protagonista con un balón en los pies, esta vez no ha habido pelotazos pero ha sido él mismo el que ha terminado lesionado en un partido benéfico disputado en el Civitas Metropolitano.

El político del PP se llevó la mano a la parte trasera de su pierna derecha con gestos de dolor y abandonó el terreno de juego tras ser sustituido.

"No tengo ni la edad ni la forma física..."

"Mala pata, nunca mejor dicho, mal calentamiento, mucha edad y poco fondo físico", ha explicado el alcalde madrileño en referencia a la lesión, que se produjo cuando intentaba hacer un sprint.

"Está claro que no tengo la edad ni la forma física para hacerlo, los isquios se han resentido y me he quedado cojo, creo que es leve, podré recuperarme de esta", dijo en tono irónico el alcalde madrileño. Horas antes presenció en ese mismo estadio el duelo de la Liga F entre el Atlético de Madrid y el Real Betis.

En el partido han sido protagonistas diferentes artistas y famosos unidos por una buena causa a beneficio de la Fundación Down. Vicente del Bosque, Paolo Futre, Camacho, Juan y Medio han sido algunos de los que han jugado en el césped del Atlético de Madrid.

Balonazo a un periodista en un campo de rugby

Hace poco más de un mes, a principios de noviembre, Almeida volvió a hacer de las suyas en un saque de honor que tuvo lugar en la inauguración del Campo Municipal Rugby Las Leonas en el barrio de Ensanche de Vallecas. El edil quiso demostrar sus dotes pateando el balón ovalado de rugby pero el lanzamiento no salió como esperaba y terminó golpeando en uno de los periodistas.