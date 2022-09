Alineación de España hoy ante Portugal en la UEFA Nations League

La España de Luis Enrique se la juega hoy ante Portugal en Braga en la jornada 6 de la UEFA Nations League. El partido es una final para la selección, a la que solo le vale ganar para meterse en la Final Four de la Liga de Naciones.

Tras el tropiezo ante Suiza, se espera que Luis Enrique mueva algunas piezas en el once titular que salte hoy ante Portugal. Pese a que el seleccionador español no dio pistas sobre la alineación de esta noche, Carvajal, Gayá, Rodri, Nico Williams o Morata son algunas de las novedades que podría introducir Luis Enrique en el once titular respecto al que jugó de inicio ante Suiza en La Romareda.

En la portería no se esperan cambios y un día más Unai Simón estará bajo los palos. En defensa Luis Enrique podría cambiar los dos laterales, metiendo a Dani Carvajal y Gayá en detrimento de Azpilicueta y Jordi Alba. Eric García y Pau Torres se perfilan un partido más como los centrales.

En el centro del campo Gavi y Pedri repetirán titularidad, y la novedad respecto a Suiza podría ser Rodri en lugar de Busquets.

El ataque es la línea donde más complicado será acertar con la apuesta de Luis Enrique. Marco Asensio fue de lo mejor ante Suiza y podría repetir titularidad ante Portugal. Las otras dos plazas podrían ser para Nico Williams y Álvaro Morata.

Posibles alineaciones del Portugal - España de la UEFA Nations League

Portugal: Jose Sá; Cancelo, Rubén Dias, Pereira, Nuno Mendes; Carvalho, Neves, Bruno Fernandes; Leao, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva.

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres, Gaya; Rodri, Gavi, Pedri; Nico Williams, Marco Asensio y Álvaro Morata.