Alineación del Barcelona hoy contra el Bayern de Múnich en el partido de la Champions League

El Barcelona se juega hoy ante el Bayern sus pocas opciones de seguir vivo en la Champions League. Los de Xavi necesitan que el Inter no gane al Viktoria Plzen para saltar hoy con opciones al Camp Nou.

Xavi Hernández no reservará jugadores y presentará su mejor once posible para intentar derrotar al Bayern, la particular bestia negra del Barça en Europa en los últimos años.

Ter Stegen estará bajo los palos un día más, mientras que Bellerín, Jules Koundé, Eric García y Balde se perfilan como la línea defensiva ante el Bayern.

En el centro del campo, Frenkie de Jong cuenta con opciones de ser titular tras sus últimos partidos. Gavi y Pedri acompañarían al holandés en el centro del campo.

En la delantera Robert Lewandowski y Dembélé son intocables, mientras que la tercera plaza del tridente ofensivo sería para Ansu Fati.

El Bayern de Múnich llega al duelo ante el Barcelona ya clasificado y con las bajas de Neuer y Sané. El once de Julian Nagelsmann podría ser el siguiente: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Musiala; Coman y Choupo-Moting.

Posibles alineaciones del Barcelona - Bayern de la Champions League

Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Jules Koundé, Eric García, Balde; De Jong, Gavi, Pedri; Dembélé, Ansu Fati y Robert Lewandowski.

Bayern Múnich: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Musiala; Coman y Choupo-Moting.