La ansiada respuesta de Guardiola sobre el 'caso Negreira': "Yo estuve allí"

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y ex del Barcelona, aprovechó la rueda de prensa previa al partido frente al Wolves de la Premier League para defender al Barça de las últimas noticias sobre el 'caso Negreira': "El Barça ganó porque fue mejor que sus rivales", contestó de manera tajante el preparador catalán sobre la imputación por cohecho al club culé.

Guardiola, que lideró al mejor Barça de la historia desde el banquillo, tiene claro que los triunfos de su exequipo en el campo se lograron por haber sido mejores sobre el césped y no por haber recibido ayudas arbitrales.

"El Barça ganó porque fue mejor que sus rivales"

"Estoy seguro de que el Barça ha ganado, y para ganar en España lo tienes que hacer mucho mejor que el resto, porque ha sido mejor que sus rivales", ha opinado el de Sampedor. "Estoy convencido porque yo estuve allí. Cuando ganamos fuimos mejores. Y cuando no lo eres, pierdes", abundó de manera contundente el técnico 'citizen'.

El extécnico culé comparó en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League lo que está ocurriendo actualmente en el Barça con lo que en su día vivió él con su actual equipo, el Manchester City: "Es lo que nos pasó a nosotros cuando nos acusaron de hacer las cosas mal (saltarse el 'fair play' financiero). Hay que dejar que la justicia siga su curso", zanjó Pep.

Y asegura que nunca vio a su exequipo pagando a los colegiados: "No he leído ni visto mucho porque estoy fuera de Barcelona, pero yo no he visto al Barça pagando a los árbitros para sacar beneficios. Por eso prefiero esperar antes de expresar una opinión. El Barça se tiene que defender".

Imputación por cohecho

El juez que investiga el caso Negreira ordenó el pasado jueves a la Guardia Civil el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros(CTA), en el municipio madrileño de Las Rozas, e imputó cohecho al Barcelona al sospechar que el club pudo pagar por "efectos arbitrales deseados".

En paralelo al registro, el juez instructor dictó un auto en el que imputaba un delito de cohecho a los directivos del Barça investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo.

De esa forma, el delito de cohecho, que de acuerdo con la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular, se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se atribuían a los investigados, a raíz de la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción.

El juez sospecha que los pagos pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.