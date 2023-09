Alexia Putellas: "No sé por qué echaron a Jorge Vilda, fue una decisión de la RFEF"

Hasta 5 futbolistas de la Selección Española han querido dar explicaciones más detalladas de lo ocurrido en las últimas semanas: la destitución de Vilda, el ascenso de Tomé, la reunión en Oliva y el pasado del fútbol femenino.

España afronta este próximo martes, en Córdoba, el segundo partido de la Liga A de la UEFA Nations League y como prometieron en Suecia, las futbolistas, a su llegada a España, se han puesto a disposición de la prensa para aclarar y fortalecer sus recientes mensajes.

Putellas: "Nunca hemos estado en la lista de prioridades"

Alexia Putellas comenzó explicando la falta de profesionalidad que ha vivido el fútbol femenino español en los últimos años: "No hemos estado en la lista de prioridades. Por ejemplo, la clasificación a la Eurocopa, si era un jueves, hacíamos el entreno un miércoles y cogíamos un avión a las tres de la mañana. Debe haber horarios de élite. No era coherente y normal levantarnos a las tres de la mañana y competir al día siguiente por estar en una Eurocopa. En otro torneo... nuestras rivales viajaban en avión y nosotras en autobús. Venías de siete y ocho horas en autobús. Son ejemplos que puedo explicar sobre cambios que pedíamos", aseguró la dos veces Balón de Oro.

"¿Antes? Nuestras rivales viajaban en avión y nosotras en autobús. Hacíamos 7 u 8 horas en bus..."

Las futbolistas repitieron este mensaje en varias ocasiones: "Creo que si no se entiende es porque ya no se quiere entender". Putellas siguió insistiendo en que en las últimas semanas "falló la Federación", como por ejemplo, llevando la reunión y la convocatoria a Oliva, Valencia: "No lo entendíamos. La casa de la selección es Las Rozas. No habíamos hecho nada mal para estar allí. No sabíamos ni dónde era la concentración, fue chocante, luego lo que se sacó de la reunión fue muy positivo", admitió.

"No entendimos por qué la reunión y la convocatoria fue en Oliva..."

Sobre la destitución de Jorge Vilda, Alexia aseguró que no tiene que ver con ellas: "Yo no sé por qué echan a Jorge. Lo ha decidido la Federación no puedo decir mucho más. En la calle y en los medios se dicen muchas cosas. Nosotras transmitimos el sentir de las jugadoras, a él lo primero". Paredes, por una línea parecida: "Nosotros ni ponemos ni quitamos entrenadoras. No hago una valoración sobre el despido de Vilda, lo han decidido y ya está". En relación a lo ocurrido con Jennifer Hermoso... "No podemos tolerar lo que pasó. La Federación no debe tolerarlo".

Niegan que tuvieran que ver en la destitución de Jorge Vilda

La guardameta Cata Coll también fue una de las que se han pronunciado frente a la prensa: "Nos dijeron que éramos unas caprichosas, que no queríamos jugar… Lo peor fue que si no venía podía dejar de jugar al fútbol. Vi el final de mi carrera con 22 años y eso no puede ser", indicó.

Salidas de la RFEF

Desde el polémico beso de Rubiales a Hermoso hace ya más de un mes, la RFEF ha decidido prescindir de tres personas. Luis Rubiales, en cambio, dimitió.

Jorge Vilda , entrenador.

, entrenador. Andreu Camps , secretario general.

, secretario general. Miguel García Caba, jede del área de Integridad.

En los próximos días se esperan más ceses.