Alex Morgan no irá a la Casa Blanca si EEUU gana el Mundial: "No me siento identificada con lo que representa el gobierno actual"

Alex Morgan lo ha dejado muy claro. La delantera norteamericana ha explicado que si EEUU logra revalidar su cetro como campeona del mundo no acudirá a la Casa Blanca.

"No me siento identificada con muchas de las cosas que representa el gobierno actual, por lo que no acudiría", explicó Morgan en una entrevista a la revista 'Time'.

Y es que la jugadora está casada con un mexicano, por lo que la política migratoria de Donald Trump, el actual presidente de EEUU, le afecta de forma muy especial.

"Tenemos que hacer más en general. Los atletas tenemos que ser el modelo a seguir, tenemos que liderar el camino para la próxima generación. ¿Los atletas masculinos están haciendo eso? ¿Están pensando en alguien que no sea ellos mismos? No lo sé. Tenemos más de un trabajo dentro de esta función y nos pagan mucho menos", reflexiona Morgan.