Agüero: "Leo Messi me dijo que Guardiola es impresionante"

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, contó que su compatriota Lionel Messi le dijo que Pep Guardiola, futuro entrenador de los 'citizens', es "impresionante" y que todos los jugadores que lo conocen "hablan muy bien de él". "Leo (Messi) me dijo que Pep es impresionante, todos los jugadores que lo conocen hablan muy bien de él", dijo el 'Kun' en una rueda de prensa al llegar a Argentina.

El delantero del City sostuvo que el exentrenador del Bayern de Múnich y del Barcelona lo hará mejor jugador. "Es un técnico que a todos les mete mucha presión y a veces los jugadores necesitan eso. Con la llegada de él, no solo yo, sino varios jugadores, vamos a ser importantes para el club", agregó. "Tenemos que reconocer que teníamos un gran equipo, pero no para estar en las semifinales (de la Champions League). Hicimos un torneo normal, pero no estábamos para pelearla. Esperemos que Guardiola se adapte al equipo y podamos avanzar más", afirmó.

El goleador de la temporada de los 'citizens' se refirió a Manuel Pellegrini y dijo que los tres años del técnico chileno a cargo del City fueron "muy buenos". "Con él me llevé muy bien desde que llegó. Me tuvo mucha confianza y estoy muy agradecido", explicó. Respecto al Leicester, que ganó la Premier League, dijo que fue "un merecido campeón". "La verdad que fue una liga extraña. El Leicester es un equipo que se reforzó para salvarse y es increíble lo que ha hecho. No lo esperábamos, fue un gran equipo y por eso se llevó el titulo", concluyó.