El agente de Yaya Touré deja entrever que el jugador se irá del City cuando llegue Guardiola

EL MARFILEÑO DEJARÍA EL CLUB CON LA LLEGADA DEL TÉCNICO

Dimitri Seluk, representante de Yaya Touré, ha dejado entrever que el centrocampista abandonará el Manchester City a final de la temporada, cuando Pep Guardiola aterrice en el banquillo del conjunto británico. "Creo que Yaya se irá del club. No es una cuestión de si a Pep le gusta Touré o no, es la vida", dijo Seluk, a lo que añadió que "Guardiola puede llamar a Yaya y decirle 'cuento contigo' o 'no cuento contigo'".