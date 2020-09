La afición del Cádiz se harta y vota cambiar el nombre del Ramón de Carranza por Estadio Francisco Franco o Santiago Abascal

Lo que comenzó como una propuesta por parte del Cádiz entre su afición para cambiar el nombre de su estadio, actualmente el Ramón de Carranza, he derivado en una protesta para que no se toque el nombre de ese estadio.

Y es que, de forma sorprendente, la opción más votada entre la afición es Ramón de Carranza, es decir, que la afición cadista no quiere cambiar el nombre a su estadio.

La afición de Cádiz ha tirado además del tradicional cachondeo gaditano para protestar ante este posible cambio de nombre y hay dos opciones que han aglutinado numerosos votos y que parecen impensables: Estadio Francisco Franco o Estadio Santiago Abascal.

El presidente de la Federación de Peñas de Cádiz, Juan Antonio García, ha explicado 'Lavozdigital' la posición en contra del cambio de nombre del Estadio Ramón de Carranza.

"Me negué a votar entre las propuestas que han salido. Ya me da igual qué nombre salga porque yo lo voy a seguir llamando Estadio Carranza. No me siento identificado con cualquiera de los nombres que han salido. No me identifico en absoluto. Es difícil sentirse identificado con alguno de esos nombres", indicó Juan Antonio.

"No se ha comprobado la veracidad de los votos. La tercera propuesta con más votos ha sido 'Estadio Santiago Abascal' lo que demuestra la seriedad del proceso que ha llevado a cabo el Ayuntamiento", ha explicado Juan Antonio.

Si finalmente se acaba cambiando el nombre al estadio, hay otras opciones que parecen más realistas entre las votadas por la afición, como Michael Robinson o Jorge Mágico González.