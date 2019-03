El delantero del Athletic de Bilbao Aritz Aduriz, que a sus 35 años está en un momento dulce y suma 20 goles esta temporada, aseguró antes de afrontar hoy la eliminatoria de Liga Europa contra el Olympique de Marsella en San Mamés que no cree que haya llegado a su máximo nivel.

"Si te pones límites, te quedas sin margen de progresión. ¿Para qué ponérselos?", declaró en una entrevista que publica hoy el diario "L'Équipe". Aduriz, autor del gol que dio la victoria a los suyos en el Velódromo (0-1) en el partido de ida contra el Marsella.

El atacante indicó que su tardía explosión no es un caso aislado en el fútbol y señaló que la receta de su longevo éxito pasa por entrenarse bien para aprender todos los días, cuidarse y disfrutar de los pequeños detalles. "Todos los días vengo aquí con pasión. Me encanta entrenar. Disfruto mucho de los pequeños detalles: hacer un pase perfecto, un buen control, marcar goles. Me gusta mejorar con el pie izquierdo, con el derecho. Aprendo todos los días", comentó.

Según el ariete, la experiencia es un grado "en la vida como en el fútbol" y el paso del tiempo permite "aprender cosas" y "adquirir conocimientos". "Normalmente tu cuerpo decae con el tiempo. Pero si mantienes el mismo nivel físico y tienes esa experiencia, es lógico mejorar", agregó.

Aduriz, que debutó como profesional en la temporada 2002/03, evitó pronunciarse sobre si espera la llamada del seleccionador español, Vicente del Bosque, para disputar este verano la Eurocopa y aseguró que lo único que le importa ahora es el partido contra el Marsella y después el próximo entrenamiento. "Los objetivos se marcan a un plazo mucho más corto. Intento ser lo mejor posible con el Athletic en la Liga y en la Liga Europa. Hay que ir progresivamente", concluyó.

El jugador, que arrastra molestias físicas, es duda para el duelo con el Marsella, aunque el técnico Ernesto Valverde le ha incluido en la convocatoria.