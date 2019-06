El abogado de la modelo que acusa a Neymar denuncia amenazas: "Le han dicho que no durará mucho"

De acuerdo con Danilo García de Andrade, el tercer abogado que asumió la representación de la modelo en el caso, su clienta viene siendo amenazada telefónicamente con expresiones de "grueso calibre". "Le han dicho por teléfono 'usted no va a durar mucho', son personas poderosas, incluso un abogado criminalista famoso de Sao Paulo la llamó y le dijo que ella sería presa", comentó García de Andrade a periodistas en una comisaría especializada en violencia contra la mujer en el sur de la capital paulista.

La joven de 26 años debía comparecer este jueves para declarar en el proceso abierto desde que ella denunció a Neymar el pasado viernes en Sao Paulo por la supuesta violación y agresión de la que fue víctima a manos de Neymar en un hotel de París el pasado 15 de mayo, pero no lo hizo alegando que la puerta de su casa había sido forzada.

El jurista también se refirió a un segundo supuesto crimen por el cual Neymar es investigado en Río de Janeiro y sobre el que este jueves debió declarar ante una comisaría especializada en delitos cibernéticos en el norte de esa ciudad. Se trata de un vídeo subido a sus redes sociales en el que el jugador se defiende y publica parte de las conversaciones con la modelo, incluidas fotos íntimas levemente difuminadas.

"Cometer otro crimen para defenderse no es le mejor camino", aseveró el jurista, para quien Neymar, como figura pública, "divulgó el cuerpo de una mujer y eso puede ser entendido como pornografía y más que él, como ídolo, tiene miles de seguidores, niños y eso no es un buen ejemplo".

García de Andrade indicó que existe un vídeo de casi siete minutos del segundo encuentro de la modelo y Neymar en la habitación de un hotel en París, que completa la parte que fue filtrada el jueves en la TV Record y en el que se ve una discusión que tuvo la pareja, con imágenes de Trindade reclamándole y agrediendo al futbolista.

Según el abogado, la modelo citó al futbolista al día siguiente de la supuesta violación para gravar a escondidas un vídeo en el que Neymar confesase la agresión y obtener así una prueba. "Ese vídeo, que todavía no vi, lo vamos a entregar a las autoridades porque aborda lo que sucedió dentro de ese hotel en París, el Sofitel", apuntó el abogado, para quien la demora de su clienta en presentar la denuncia se debe a que "es difícil asimilar que esa condición que estaba viviendo era una violación".

No obstante, el abogado descartó, de momento, que pretendan exigir un examen "toxicológico" del jugador. "Lo veo poco probable", sentenció. Además del vídeo, el jurista alegó que existen "fotos de agresión en los glúteos y mensajes de desespero que ella mandó a las amigas", a pesar de que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sao Paulo solo constató lesión en uno de los dedos de la demandante.

Por ese motivo, la comisaría solicitó la intervención de un grupo de peritos médicos para revaluar el informe clínico particular presentado por la modelo como prueba de agresión. Este viernes, confirmó el abogado, la mujer deberá comparecer a la comisaría, como debía haberlo hecho hoy, pero no acudió alegando que la puerta de su apartamento fue forzada cuando no se encontraba en él.

"Ella estaba casi dopada, pero está tomando menos remedios y mañana tiene que venir", aseveró García de Andrade, quien no comentó sobre las deudas de más de 6.000 dólares por las cuales su clienta responde ante la Justicia y por una denuncia en 2014 presentada por su exmarido, quien fue acuchillado en una pela doméstica por la mujer.