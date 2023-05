Fran Garrigós, campeón del mundo de judo: "No soy consciente todavía"

El judo español ha vuelto a subir a lo más alto del podio en un Campeonato del Mundo. Fran Garrigós ganó el oro en la categoría -60 kg el pasado domingo en Doha (Qatar). Una hazaña que todavía no termina de creerse. "No soy muy consciente de lo que he conseguido", admite ante la cámara de Antena 3 Deportes.

El nuevo campeón del mundo atiende a Antena 3 Deportes desde Doha y confiesa: "Era el objetivo de la temporada". Llegaba con la vitola del mejor europeo en 2021 y 2022, pero el camino al éxito fue complicado. "He ido de menos a más en la competición", admite. En octavos superó el coreano Jeon y en cuartos al georgiano Sardlashvili.

El quinto oro para España

En semifinales, Fran, de 29 años, dio la campanada al ganar al vigente campeón olímpico, el japonés Naohisa Takato. Su último escollo para alzarse con el título mundial fue el uzbeko Dilshodbek Baratov. Con el oro en juego y el combate en técnica de oro, el judoca del club de Brunete innovó en el momento de más tensión sobre el dojo de Doha y marcó un waza-ari para llevarse el triunfo.

"Era la primera vez que hacía un kata guruma en una competición o un entrenamiento", reconoce. Se inspiró en un compañero de club y en cuanto vio la oportunidad se lanzó: "El movimiento me salió sólo". El uzbeko Baratov "cayó de lado girado", explica Garrigós a Antena 3 Deportes.

"No soy muy consciente de lo que he conseguido"

Los precedentes de Miriam Blasco (1991), Isabel Fernández (1997) y Niko Shera (2018 y 2021) sirvieron de ejemplo para Garrigós. Sobre todo este último ya que el doble campeón del mundo es compañero de entrenamiento en el club bajo las órdenes de Quino Ruiz: "Es un logro para Brunete que tengamos tres medallas de oro. Niko se alegró mucho por mí".

De su entrenador y su familia sólo tiene palabras de agradecimiento: "Quino es capaz de sacar lo mejor de todos y la familia siempre está apoyando". Además, en Qatar le acompañó su novia, la judoca Ana Pérez Box: "Estaba emocionada y contenta. No pudo ver mucho porque también competía, pero en la final estuvo conmigo".

Descanso y a pensar en París 2024

En su planificación, ahora es un merecido tiempo de descanso: "Tocan unas vacaciones". Para Fran, es el premio a muchos años de dedicación y sacrificios: "Se sufre y cuesta mucho conseguir esta medalla". Con el oro mundial ya en casa, en su mente el próximo objetivo apunta a París 2024.

Ya sabe qué es competir en dos Juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020), aunque en ambos acabó con mal sabor de boca al caer en el primer combate. Dos decepciones que nunca le quitaron la ilusión. "Mi sueño es ser campeón olímpico", avisa el campeón del mundo de judo de -60 kilos.