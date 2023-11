Fede Chingotto y Paquito Navarro, baja de última hora en el Open de Suecia por una lesión del argentino

El jugador argentino de 26 años, Fede Chingotto, pareja del español Paquito Navarro, ha sufrido una lesión de última hora en el aductor que le impide participar en el Open de Suecia que se juega desde el 4 al 12 de noviembre en la ciudad de Mälmo.

Por lo tanto, la cuarta mejor pareja del mundo tendrá que darse de baja de uno de los últimos torneos de la temporada (quedan dos sin contar con este).

Así ha anunciado la baja del argentino la página web del World Padel Tour: 'Fede Chingotto se perderá el Areco Malmö Padel Open 2023 por baja médica. De esta forma, la pareja Chingotto - Navarro no estará en disposición de jugar el cuadro final del torneo sueco. Debido a la baja de la pareja número 4 del mundo, entrará en su lugar en el cuadro final una pareja por medio del 'Lucky Loser'. Desde World Padel Tour le deseamos a Fede Chingotto una pronta recuperación y vuelta a las pistas'.

Unos 'lucky losers' entrarán en su lugar

El torneo sueco pierde a dos grandes jugadores y a una de las mejores parejas del planeta, sin embargo, esto supone una gran oportunidad para otra pareja que entrará en su lugar para disputar el cuadro final del campeonato. Serán dos jugadores que hayan perdido en fase previa (lucky losers) pero todavía se desconoce quienes serán los afortunados.

La lesión no parece grave

Aventurarse a decir cualquier cosa parece arriesgado pero, en principio, el jugador de 26 años no tendría que tener problema para disputar los dos últimos torneos del año, el Open de México (20 al 26 de noviembre) y el Master en Barcelona del 14 al 17 de diciembre. No obstante, a expensas de la nota negativa de no poder competir en este torneo, la pareja no teme porque nadie les pueda adelantar ni acaso acercarse en la lucha por el cuarto puesto. La pareja hispanoargentina, por su parte, sigue en busca del primer título de la temporada después de haber jugado 2 finales y haber llegado a otras 6 semifinales.