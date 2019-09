La familia de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, que desapareció el pasado 23 de agosto, ha asegurado este miércoles que no hay "indicios nuevos" sobre su paradero y sigue barajando que todo ha sido "un accidente".

Así lo ha manifestado Adrián Federighi, cuñado de Fernández Ochoa que ha ejercido de portavoz de la familia frente a los medios de comunicación antes de comenzar de nuevo las labores de búsqueda de la deportista. Federighi ha afirmado que cada día que pasa están "más preocupado" pero que hoy se va a movilizar "mucha gente" para localizarla o encontrar algún indicio. "Hasta ahora se han peinado muchas zonas con helicópteros y ha habido profesionales peinando el monte y no ha habido ningún indicio de dónde está", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que hoy colaborarán en las labores de búsqueda tanto voluntarios como vecinos de Cercedilla que ya están preparados con "mochilas y bastones para salir a caminar el monte". Pese a ello, ha mantenido que no hay "ninguna novedad" aunque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continuarán con las labores de búsqueda.

En relación a la causa de la desaparición de la deportista, el portavoz y familiar ha señalado que "no hay ninguna razón" para pensar que no ha sido un accidente. Además, y en cuanto a si existen imágenes de ella el día de su desaparición dentro de un supermercado, ha afirmado sobre este asunto que es una información que ha recibido la familia y que Fernández Ochona no salió de forma "improvisada" a la montaña sino que se fue con víveres, mochila y la ropa adecuada.

En este sentido también se ha expresado la hermana de la exesquiadora, Isabel Fernández Ochoa, que se ha mostrado "emocionada" con las "muestras de cariño" que han recibido. "Estamos todos esperanzados, esperemos que la encontremos aunque sea accidentada", ha señalado, a lo que ha añadido que su hermana estaba "fenomenal" en los últimos meses.