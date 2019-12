Fallon Sherrock hace historia al convertirse en la primer mujer que gana el Mundial de Dardos

Más información Duelo de flatulencias en los dardos: se acusan mutuamente de tirarse pedos para ganar

Fallon Sherrock ha hecho historia tras ganar por primera vez a un hombre en el Mundial de Dardos (PDC World Championships), una disciplina mayoritariamente masculina en la que sólo había dos mujeres en competición.

Fallon Sherrock ya es historia del Mundial de Dardos. La joven de 25 años logró en Londres alzarse con el título mundial, convirtiéndose en la primera mujer en lograr la prestigiosa corona del PDC World Championships, un torneo donde sólo compiten dos mujeres,

"He demostrado que las mujeres podemos competir contra los hombres"

Sherrock se ha impuso 3-2 a su rival Ted Evetts en el Alexandra Palace de Londres, causando la euforia de todos los asistentes al torneo, como puede comprobarse en el siguiente vídeo.

"No me lo puedo creer. He demostrado que las mujeres podemos competir contra los hombres y vencerlos. Podemos ser como los hombres", aseguró Fallon Sherrock tras su histórica victoria.