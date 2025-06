España se impone a Euskadi en el primer partido de la historia que les enfrenta tras la concesión política de Pedro Sánchez al PNV

La cita de hoy, miércoles, a las 19 horas en el frontón 'Jai Alai' de Gernika, ha sido un momento histórico, para algunos motivo de alegría, para otros de enfado. España y Euskadi han medido sus fuerzas en el partido correspondiente a la I Liga de Naciones de cesta punta. El de hoy ha sido en la fase de grupos, en categoría femenina, aunque seguramente se repetirá en la gran final.

La polémica política envuelve la cita mientras las deportistas quieren estar al margen, solo quieren competir. Hoy lo han hecho como rivales y cada una ha tenido sus motivos para elegir bandera: unas los sentimentales, otras los deportivos y posibles consecuencias, pero todas han querido practicar su deporte sin ruido.

La afición vasca ha vivido el partido como una fiesta, para muchos reivindicativa y como un paso hacia la oficialidad. Otros, los más pragmáticos, solo como una recompensa por un acuerdo político que satisface sus anhelos, aunque el futuro no esté claro.

Ambiente de júbilo

La 'Euskal selekzioa', como se conoce al combinado vasco, reune a 4 jugadoras de cesta punta (puntistas), las 4 vizcaínas. La selección española a 3 vascas, las 3 vizcaínas, y una catalana. Todas juegan habitualmente juntas y coinciden en competiciones. Hoy les ha tocado separarse.

En 2019 Pedro Sánchez intentaba llegar a la Moncloa y los votos del PNV eran fundamentales. En el pacto de investidura con los nacionalistas se pactaba una modificación de la Ley del Deporte. Los jeltzales presentaban una enmienda para que pudiesen participar las federaciones territoriales en competiciones internacionales siempre que la disciplina deportiva tuviese un arraigo especial en una comunidad autónoma. Es el caso de la pelota vasca en Euskadi. La moción contó con los votos favorables de los partidos que facilitaron la investidura de Sánchez, pese a una primera negativa de Junts que quería algo más ambicioso.

EH Bildu se abstuvo en aquella votación. Hoy el PNV saca pecho y se atribuye ese reconocimiento, que llegaba con la consideración de la federación vasca como integrante de pleno derecho en la Internacional el pasado diciembre. La participación de Euskadi en este torneo internacional supone una satisfacción enorme para el mundo nacionalista vasco y así lo demuestran. Dirigentes institucionales arropan con su presencia a sus abanderados. En las gradas también se respira júbilo.

La participación de Euskadi como selección internacional es un logro que se apunta el Partido Nacionalista Vasco. "Fue el PNV quien impulsó esta realidad", proclama Aitor Estaban, presidente del ONV, quien dice que para muchos, ver a la selección de Euskadi competir de igual a igual con Francia, España o Estados Unidos es un sueño cumplido.

Se vieron obligados a acudir

Las sensaciones son muy distintas en el lado de la Federación española. Amagaron con no acudir a la cita, a la que no consideran oficial, pero la decisión de la Federación Internacional de hacerla 'clasificable' para el Mundial de 2026 en Argentina, les obligó a no faltar a la cita. El enfado es enorme, protestaron y presentaron recurso antes el TAS aunque su resolución aún no se ha producido.

Además, el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno, avaló la presencia vasca en el torneo. El presidente no ha acudido a Gernika y promete seguir peleando. Incluso denuncia presiones para que las jugadoras vascas que optaron por España, no jugasen. La Federación vasca lo niega categóricamente.

La modificación de la ley del deporte se produjo en 2022. Además de deportes con arraigo se hablaba de disciplinas donde no existiese ninguna federación en España. Son los casos del surf, que permitió a Euskadi competir a nivel internacional hasta la formación del grupo federativo nacional. En deportes como kayak surf o sokatira Euskadi sigue compitiendo en solitario.

En lo puramente deportivo, esta tarde el favoritismo era España porque contaba con las actuales campeonas del mundo, Erika y Arai, dos vizcaínas que han optado por jugar con España. Algunos han apuntado a que una resolución negativa del TAS hacia los intereses vascos podría dejarles sin Mundial. Y así ha sido. España ha ganado el partido.

Se verán más veces las caras

Además del enfrentamiento de hoy, ambos equipos deberán verse de nuevo las caras en la gran final. En categoría masculina también es posible el enfrentamiento. La selección vasca es más potente sobre el papel. España perdió ayer con Estados Unidos y podrían verse las caras en semifinales.

La última curiosidad de este torneo que no deja indiferente a nadie, es que la Consejería de Turismo del Gobierno vasco patrocina el evento. Por ello, todos los países participantes, incluida España, muestran en el frontal de sus camisetas, el lema 'Euskadi, Basque Country'.

