Eve Torres, campeona de la WWE, acusa a Donald Trump de extralimitarse: "No olvido su manoseo, señor presidente"

Eve Torres, ex luchadora de la WWE y tricampeona de la WWE Divas Champion, ha compartido en redes sociales la dura experiencia que vivió con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pasado 17 de febrero, Eve aprovechó el Día de los Presidentes para contar el "manoseo" que, según asegura, recibió del máximo mandatario norteamericano.

En el post hay tres contenidos: en la primera se muestra con un selfie, pero si "deslizas para ver la foto" a la que se refiere, se ve como Trump sale fotografiado agarrando de la cintura con fuerza a Eve. Hay también un vídeo en el que muestra como defenderse ante ese tipo de situaciones.

"Feliz Día de los Presidentes. Espero algún día tener un Presidente que no se propase con las mujeres. Me he tomado fotografías con miles de hombres en bases militares, en eventos de la WWE así como en firmas; y hubieron algunos que me tomaron para acercarme a ellos con mucha fuerza, aún cuando ni siquiera me conocían. Claro, en aquel momento pensé que era parte de mi trabajo lucir bien en las fotos para todos ese supuesto millonario. Es muy complicado para mí ver esas fotos porque me recuerda a las dudas sobre mi valor en aquel entonces. Me dio miedo publicar esto, lo he meditado mucho tiempo. No nos hemos olvidado de su manoseo, señor presidente".