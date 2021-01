Nos subimos a la báscula y las noticias podían ser mejores: España es el país europeo donde más han engordado los ciudadanos desde el inicio de la pandemia de coronavirus. En este ranking sí que vamos en cabeza junto con alemanes e italianos: de media 5,7 kilos. La buena noticia es que estamos por debajo de la media mundial, 6,1 kg. Pero eso no consuela.

Los que han engordado menos son los belgas, ingleses y franceses. Aunque, eso sí, estamos por debajo de la media mundial. Encerrados, sin poder salir, confinados durante meses... Tanto sofá ha pasado factura a los españoles y ya somos el país europeo donde más hemos engordado durante la pandemia: una media de 5,7 kilos.

"La pandemia ha sido la excusa perfecta para dejar el gimnasio y quedarse en casa comiendo cosas ricas", dicen los expertos. La ansiedad no nos ha ayudado. "La incertidumbre genera ansiedad y la ansiedad ha hecho que visitemos más la nevera porque no sabemos qué hacer", explica Carmen, enfermera.

Al parecer el teletrabajo no nos ha ayudado: "La covid ha limitado nuestra capacidad de movernos, hacer deporte al aire libre", según Carmen.

Más proteína y menos hidratos

Por eso, empecemos a tomar nota para quitarnos esos kilos de más: "Es obligado que todos los días te obligues andar, no hacer recados, porque si no el corazón para y no gasta", dice Carmen.

Y Hay que comer de todo, huyendo de las dietas milagro, pensando más en proteínas y menos en los hidratos: "Fibra, proteína y algún hidrato bueno".

Mucho cuidado con el sobrepeso, porque ahora más que nunca necesitamos estar sanos y tener un sistema inmune fuerte en plena pandemia.

Aumenta la ingesta de alcohol

Concretamente, según el estudio de la empresa Ipsos, España es el país donde más ciudadanos reconocen haber ganado peso, con un 38%, seguidos de los italianos, con un 35%.

La encuesta también señala que cuatro de cada diez españoles creer que lo mejor es hacer dieta y disminuir la cantidad alimentos ingeridos; un 31% optaría por tomar menos bebidas azucaradas y dos de cada diez beber menos alcohol.

Además, un 24% de los españoles aumentó su actividad física y un 27% dice que se mueve menos que antes de la pandemia.

En cuanto al consumo de alcohol, un 10% dice haber aumentado su ingesta y un 7% la ha disminuido.