España triunfa en el Campeonato de Europa de Horseball: "¡Lo hemos conseguido, tenemos el oro!"

El Campeonato de Europa de Horseball ha llegado a su fin y la selección española regresa a casa con grandes éxitos en las categorías sub-16 y sub-21. El torneo, que tuvo lugar en Ponte de Lima, Portugal, se celebró del 6 al 11 de agosto.

En la categoría sub-16, el equipo español logró una destacada victoria al obtener la medalla de oro. Tras una serie de emocionantes partidos, España ganó tres encuentros y empató uno contra Francia, lo que le permitió coronarse campeón bajo el sistema de liga del campeonato.

"No podemos ser más felices con este éxito que tanto nos ha costado alcanzar"

Pol Farras, capitán del equipo sub-16, expresó la alegría del equipo tras conseguir la medalla de oro: "Estamos súper contentos, no podemos ser más felices con este éxito que tanto nos ha costado alcanzar y podemos decir que somos campeones de Europa".

Además, Farras fue galardonado como el máximo goleador del campeonato, dedicando este logro a sus compañeros, entrenador y staff: "Se lo debo al equipo entero, somos un equipo y gracias a ellos he tenido el placer de ganar este premio. A mi entrenador que ha confiado en mí y, por supuesto, a todo el staff que ha estado detrás apoyándonos".

"Había equipos con mucho nivel, pero hemos estado a la altura"

El equipo sub-21 también tuvo un desempeño admirable, logrando la medalla debronce. A pesar de enfrentar a equipos de alto nivel, el capitán Guillem Roig destacó el logro conseguido: "Había equipos con mucho nivel, pero hemos estado a la altura".

La clasificación final del equipo sub-21 mostró un recorrido desafiante, con una derrota inicial contra Francia, una victoria sobre Bélgica, una derrota ante Italia y una victoria decisiva contra Portugal que les aseguró el tercer lugar.

"Estamos felices y volvemos a casa con la recompensa del trabajo hecho en casa"

El entrenador y seleccionador nacional, Santiago Arango, también compartió su satisfacción con los logros obtenidos: "Lo hemos conseguido, tenemos el oro, estoy orgulloso de todos los chicos. Estamos felices y volvemos a casa con la recompensa del trabajo hecho en casa".

Estos resultados han permitido a España cosechar grandes victorias y regresar a casa felices con un oro en sub-16 y un bronce en sub-21, consolidando su posición en el panorama europeo del horseball. Dos medallas que suman más éxitos a nivel deportivo para España y que son un motivo de orgullo para el país.

¿Qué es el horseball?

El horseball es un deporte ecuestre que consiste en una mezcla de baloncesto, rugby y polo. El objetivo es conseguir, montado a caballo, el mayor número de goles en las canastas verticales del equipo contrario, que cuentan con un metro de diámetro.

Se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores en cada lado (más dos reservas de cada equipo). Estos deben recoger del suelo, sin desmontar del caballo, una pelota envuelta en un armazón con seis asas de cuero y, a través de un conjunto de pases y defensas, meterla en unas canastas fijas en los extremos del campo.

Para poder marcar gol, debe haber intervención de al menos tres jugadores del equipo atacante y es necesario que se realicen tres pases entre jugadores diferentes. Cuando el balón cae a tierra, los jugadores de cada equipo deben recogerlo sin bajarse del caballo, para lo cual se utiliza una correa de recogida que une los dos estribos por debajo de la tripa del caballo.

Los equipos son mixtos y el juego se desarrolla en una pista rectangular de 65 metros de largo por 25 metros de ancho, con dos zonas de seguridad separadas por dos cilindros inflables similares a castillos hinchables.

El juego tiene dos partes de 10 minutos, divididas por un descanso de 3 minutos con la disponibilidad de cada equipo de un tiempo muerto de 30 segundos en cada.

Las categorías de competición varían según la edad: sub 10 (de 8 a 10 años), sub 12 (de 10 a 12 años), sub 14 (de 12 a 14 años), sub 16 (de 15 a 16 años), Pro Elite (mayores de 17 años) y Pro Elite Femenino (mayores de 17 años).

Para que se cumplan las normas del juego y la seguridad de caballos y jinetes, tres árbitros dirigen el juego. El primero a silla y los otros dos en las bandas opuestas.

Para la protección de los caballos, un control veterinario tiene lugar antes de cada partido para velar siempre por el bienestar animal. Durante el juego, el veterinario puede cortar el juego en cualquier momento y descalificar un caballo si estima que no se encuentra en estado de proseguir con el partido.

Este deporte está reconocido oficialmente por la Federación Ecuestre Internacional, reagrupa las distintas federaciones nacionales de los países que tienen competiciones nacionales o asociaciones de horseball nacional y se dedica a gestionar y a organizar las competiciones internacionales en el mundo.

