Carlos del Ser, campeón del mundo de doble minitramp: "Quería ser gimnasta pero me rechazaron por ser chico"

España es campeona del mundo de doble minitramp una modalidad de la gimnasia que puede desaparecer. "Tu le preguntas a alguien que es el doble minitramp y no tiene ni idea, es una disciplina olímpica desde Sidney 2000", explica David Franco uno de los campeones.

Por eso la medalla de oro en los mundiales no es simplemente una primera posición, también la reivindicación de un deporte en el que España puede conseguir muchos títulos, por ahora somos los mejores del mundo.

Son los mejores del mundo: Andrés Martínez, David Franco, Carlos del Ser y Nicolás Toribio del Club Gimnasia Acrobática Valladolid, el equipo de cuatro gimnastas entre 17 y 19 años con algo en común además de la pasión y el talento en el salto de trampolín. Los cuatro campeones del mundo son de Valladolid.

"Es toda una casualidad, nadie lo esperaba, es una hazaña para un equipo vallisoletano", asegura Carlos del Ser.

Un deportes para todas y todos

Carlos del Ser, por cierto, llegó al doble minitramp por ser rechazado en la gimnasta rítmica: "Quería ser gimnasta pero me rechazaron por ser chico, así que mis padres con el propósito de cumplir el sueño de su hijo estuvieron buscando y al final en el club de trampolín me aceptaron". De hecho la gimnasia rítmica en categoría masculina no ha participado en ninguna edición de los Juegos Olímpicos.

El pasado mes de noviembre España se proclamó campeona del mundo de doble minitramp, imponiéndose en la final a Portugal y Estados Unidos, en el Mundial disputado en Sofía, Bulgaria. Esperemos que ser los mejores del mundo sea suficiente para darle reconocimiento al doble minitramp.