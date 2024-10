El escalador nepalí Nima Rinji completa los 14 ochomiles con tan solo 18 años

El escalador nepalí Nima Rinji es, desde este miércoles 9 de octubre, la persona más precoz en haber escalado los 18 ochomiles del planeta, tras ascender hoy el Sisapangma, de 8.027 metros y la última cumbre que le faltaba para completar esta hazaña, a los 18 años.

"Nima alcanzó la cima a las 6:05 hora local en China (22:05 del martes GMT)", informó el portavoz del joven prodigio, Bikram Karki.

"Histórico: Nima Rinji Sherpa ha completado oficialmente su histórico proyecto para cumbre de los 14 picos más altos del mundo, convirtiéndose en la persona más joven en lograr esta monumental hazaña. Con tan solo 18 años de edad, llegó a la cumbre del monte Shishapangma, su último pico de 8.000 metros, esta mañana a las 6:05am (hora local) rompiendo el récord anterior", informa la cuenta The Sherpa Legends en Instagram.

"Su determinación, habilidad y pasión por el montañismo han establecido un nuevo estándar para los jóvenes escaladores, demostrando que la edad no es barrera a la hora de lograr lo extraordinario. Con este logro, Nima Rinji no sólo ha hecho historia, sino que también ha continuado el orgulloso legado de los montañistas sherpa, inspirando a una nueva generación de escaladores a soñar en grande y escalar las montañas más altas del mundo", apunta The Sherpa Legends.

Su ascenso a la montaña más pequeña de los catorce ochomiles le permitió superar a su tío, Mingma Gyabu Sherpa, como la persona de menos edad al haber completado este hito. Su familiar poseía este récord desde 2019, cuando incluyó su último ochomil a la edad de 30 años, según el Libro Guinness de los Récords.

En un comunicado, Rinji dedicó este récord a su proyecto 'SherpaPower', con el que pretende "mostrar a la generación más joven de sherpas que pueden superar el estereotipo de ser solo escaladores de apoyo y aprovechar su potencial como atletas de primer nivel, aventureros y creadores".

"No somos solo guías; somos pioneros. Que esto sea un llamado a todos los sherpas para que vean la dignidad de nuestro trabajo, el poder de nuestra herencia y las posibilidades ilimitadas de nuestro futuro", explicó Nima Rinji.

Rinji comenzó a escalar a los 16 años y alcanzó su primera cumbre el 30 de septiembre de 2022. El elegido fue el monte Manaslu, la octava montaña más alta del mundo con 8.163 metros. El 16 de octubre de 1986, el italiano Reinhold Messner se convirtió en el primero en escalar los 14 ochomiles sin utilizar oxígeno suplementario.

El mensaje de Nima Rinji tras su gesta: "Un homenaje a cada sherpa que alguna vez se ha atrevido a soñar"

Hoy, mientras estoy en la cima de mi decimocuarto pico de 8000 metros, dedico este récord mundial a mi proyecto, #SherpaPower. Esta cumbre no es sólo la culminación de mi viaje personal, sino un homenaje a cada sherpa que alguna vez se ha atrevido a soñar más allá de los límites tradicionales que nos han fijado. El montañismo es más que un trabajo; es un testimonio de nuestra fuerza, resiliencia y pasión.

A través de #SherpaPower, quiero mostrarle a la generación más joven de sherpas que pueden superar el estereotipo de ser solo escaladores de apoyo y aprovechar su potencial como atletas, aventureros y creadores de primer nivel. No somos sólo guías; somos pioneros. Que esto sea un llamado a todos los sherpas para que vean la dignidad de nuestro trabajo, el poder de nuestra herencia y las posibilidades ilimitadas de nuestro futuro.

A la humanidad en su conjunto: que esta escalada nos recuerde que las cimas que alcanzamos juntos, unidos, son mucho mayores que cualquier logro individual. Como adolescente, siendo testigo de la división causada por las fronteras, las guerras, el racismo y otros conflictos, hago un llamado al amor, el respeto y la armonía entre todas las personas. En este vasto mundo, no somos más que una raza humana. Ninguna cumbre, ninguna frontera, ningún conflicto vale más que la paz y la unidad que podemos lograr comprendiéndonos y apoyándonos unos a otros.

La montaña no nos define; Nosotros definimos la montaña. Somos sus guardianes, de manera similar, ¡el mundo en el que vivimos debe ser definido por las personas que residen en él! ¡Unámonos todos para proteger y preservar nuestros recursos naturales para vivir una vida sostenible y aventurera!

